Napoli | Ghoulam torna in gruppo

Infortunio Ghoulam - il terzino del Napoli prossimo al rientro : Mariani ha dato l’ok : Faouzi Ghoulam può tornare ad allenarsi gradualmente con il gruppo. Il calciatore algerino si è completamente ripreso dagli infortuni al ginocchio e può iniziare a contare i giorni che lo separano dal ritorno in campo. L’ok definitivo è arrivato oggi dopo la visita di controllo a Roma dal professor Mariani. Ghoulam probabilmente sarà arruolabile per la fine del mese, quando il Napoli sarà atteso dalla Juventus all’Allianz ...

Napoli : Ghoulam guarito torna in gruppo : ANSA, - Napoli, 7 SET - Faouzi Ghoulam si è completamente ripreso dall'infortunio e può tornare ad allenarsi con i compagni in vista del suo ritorno in campo. Il via libera all'algerino, rende noto il ...

Napoli - ottime notizie da Ghoulam : è pronto a tornare in gruppo : Ghoulam finalmente è pronto per tornare ad allenarsi con il gruppo, il tecnico del Napoli Ancelotti di certo sorriderà “ottime notizie da Villa Stuart. Il professor Mariani ha visitato @GhoulamFaouzi e lo ha trovato completamente guarito. Può rientrare ad allenarsi con il gruppo. ##ForzaNapoliSempre“. Il Napoli, attraverso la propria pagina Twitter, ha rivelato le ottime notizie in merito alle condizioni di Ghoulam. Il terzino ...

Serie A Napoli - Ghoulam verso il ritorno in campo : Napoli - A Castelvolturno, ieri erano tre i giocatori del Napoli a svolgere lavoro differenziato: Younes , Meret e Ghoulam . In particolare l'algerino ha cominciato a palleggiare, e ha anche provato a ...

Ghoulam e Younes : le ultime dall’infermeria del Napoli : Ghoulam scalpita in vista del rientro in campo dopo il lungo stop per infortunio, il dottor De Nicola fa il punto della situazione Napoli, il dottor De Nicola ha stilato il consueto bollettino medico in merito alle condizioni dei calciatori infortunati. Il focus, per quanto concerne quest’oggi, riguarda Ghoulam, terzino alle prese con il rientro dall’infortunio della passata stagione. “Per Faouzi aspettiamo venerdì un consulto ...

Napoli : il punto sugli infortunati - Ghoulam - Younes e Meret : Quattordici assenti 'giustificati' alla ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Si tratta dei nazionali sparsi in giro per il mondo, che non potranno dunque lavorare con il resto del gruppo impegnato a preparare il match con la Fiorentina in programma dopo la sosta, si anticipa a sabato 15 settembre alle ore 18,. Forum ...

Napoli - stabiliti i tempi di recupero di Ghoulam - Meret e Younes : Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Alfonso De Nicola, medico sociale azzurro, ha ammesso che entro fine settembre i tre giocatori potrebbero tornare in gruppo: in particolare l'algerino punta al match ...

Napoli - De Nicola su infortuni Ghoulam - Meret e Younes : “A fine mese tutti in gruppo” : Finalmente il calvario di Faouzi Ghoulam sta per volgere al termine: “Il professor Mariani ci deve dare l’ok definitivo per far tornare Ghoulam. Dopo questo passaggio sarà il tecnico Ancelotti a valutare il calciatore giorno dopo giorno. Credo che la condizione accettabile per farlo tornare a disposizione potrebbe essere per la sfida con la Juventus“, ha dichiarato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, il medico ...

Napoli - Ghoulam finalmente vicino al rientro : fissata l’ultima visita di controllo : Ormai non vede il campo da una decina di mesi a causa di un ginocchio che lo tormenta da Napoli-Manchester City del novembre del 2017: dopo la rottura del crociato del ginocchio destro nel match di Champions League, Faouzi Ghoulam a febbraio ha riportato la rottura del menisco dello stesso ginocchio. L’ultima operazione è datata 4 luglio, giorno in cui gli è stata rimossa una placca in titanio dall’articolazione. Adesso il ...

Napoli - per Ghoulam si avvicina la fine del calvario : c'è una data per il ritorno : ... il terzino sinistro del Napoli è pronto a sostenere un check up fondamentale per il suo rientro in campo, come riferisce il Corriere dello Sport . Venerdì 7 settembre Ghoulam sarà a visita dal ...