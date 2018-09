Napoli | ennesima ‘stesa’ di Camorra in centro | 18 bossoli Sindaco de Magistris | “il

DE MAGISTRIS/ Una moneta per Napoli - l'ennesima trovata per affondare il Mezzogiorno : Il sindaco di Napoli Luigi de MAGISTRIS ha lanciato tre proposte che nel migliore dei casi suscitano ilarità, come la moneta partenopea. Ce ne parla SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:08:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ Al Sud la vera emergenza è educativaBOSS 'NDRANGHETA VUOL PORTARE LA MADONNA/ Qual è il vero problema di Gesù in Calabria?