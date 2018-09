Napoli | confermata la rottura del crociato per Chiriches | sarà operato tra oggi e domani

Napoli - per Chiriches confermata la rottura del legamento crociato : sarà operato : Tutto confermato: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Vlad Chiriches , così come ipotizzato subito dopo l'infortunio rimediato dal centrale rumeno contro il Montenegro . La ...

Napoli : confermata la rottura del crociato anteriore per Chiriches. Ma De Laurentiis non torna sul mercato : Secondo Sky Sport, infatti, il club di De Laurentiis non ha intenzione di guardare al mercato degli svincolati per colmare la lacuna lasciata da Chiriches.