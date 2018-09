Napoli – Chiriches | intervento al ginocchio concluso | ora la riabilitazione

Napoli - confermata la rottura del crociato per Chiriches : sarà operato tra oggi e domani : Brutta tegola per Ancelotti, il difensore rumeno starà lontano dai campi almeno fino alla primavera del 2019

Napoli - la decisione del club dopo l’infortunio a Chiriches : si torna sul mercato? : Vlad Chiriches starà fuori per il resto della stagione, il Napoli valuta le alternative tra gli svincolati: cosa farà De Laurentiis? Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Vlad Chiriches. Il difensore romeno starà fuori per il resto della stagione, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il club sta valutando in queste ore se tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca di uno svincolato da ...

Napoli - accertata la rottura del crociato per Chiriches : Come da previsione, gli esami hanno accertato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Vlad Chiriches, difensore del Napoli. Stamattina, a Villa Stuart il prof. Mariani ha rilevato la grave entità dell’infortunio, che terrà il romeno fuori dai campi fino al 2019. Ora il Napoli monitorerà il mercato svincolati alla ricerca di un sostituto, considerando che al momento i centrali a disposizione di Ancelotti ...

Napoli - arriva l’esito della visita di Chiriches : che botta per il club azzurro : Il Napoli perde per quasi tutta la stagione Vlad Chiriches, rottura del crociato per il difensore romeno Il Napoli dovrà fare a meno di Vlad Chiriches per almeno sei mesi, rottura del crociato anteriore sinistro confermata per il difensore romeno, visitato oggi a Villa Stuart dal prof. Mariani. Infortunatosi nel match tra Romania e Montenegro, il giocatore è uscito dopo mezz’ora temendo già un brutto infortunio. Il controllo di oggi ...

Napoli - ag. Chiriches : 'Una società italiana lo voleva - ma per Ancelotti è importante' : Paolo Conti, agente del difensore del Napoli Vlad Chiriches , ha parlato del suo assistito ai microfoni di Telekom Sport : ' Aveva ricevuto una offerta da quindici milioni di euro , ma l'allenatore Carlo Ancelotti non ha voluto dare l'ok alla cessione . Non era il Fenerbahce il club dell'offerta, ma una società ...

