Napoli | Callejon dimentica la panchina di Genova | telefonata di Ancelotti

Napoli - mini-rivoluzione di Ancelotti : fuori Callejon ed Hamsik : Secondo quello che riportano i colleghi di Sky Sport: 'Potrebbero esserci due cambi di formazione contro la Sampdoria, Ancelotti ci sta pensando seriamente. Simone Verdi potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Josè Maria Callejon e ...

Napoli - Callejon e… altri 10 : l’attaccante fondamentale - corsa ed inserimenti - così Ancelotti ‘spacca’ le partite : Inizio di campionato sprint per il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato due vittorie consecutive entrambe in rimonta prima contro la Lazio e poi con il Milan, segno che la squadra non molla mai ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. L’avvio di stagione ha già dato importanti indicazioni, il Napoli è in grado di lottare per lo scudetto, la squadra regala spettacolo ed il valore aggiunto sembra essere ...

DIRETTA/ Napoli-Milan (risultato live 0-1) streaming video Dazn : Callejon sfiora il pari! : DIRETTA Napoli Milan, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che si gioca al San Paolo nella seconda giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Live Napoli-Milan 0-1 al 30? pt Callejon sfiora il pareggio : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Milan : Callejon vs Suso - duello spagnolo. Quote - novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo interessante incrocio tra il maestro Ancelotti e l'ex allievo Gattuso(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Napoli - Callejon raggiunge Maradona : la classifica dei più presenti : Napoli - Dove crede di fuggire quell'argentino che ha scolpito la storia, che ne è divenuto racconto per quel che ha fatto e per quel che ha vinto? José Maria Callejon lo sta per raggiungere: è ad un ...

Napoli - incontro per il rinnovo di Callejon : Avvio di stagione molto positivo per José Maria Callejon , che si è ritagliato un ruolo importante anche nel Napoli di Carlo Ancelotti. Presto, come scrive La Gazzetta dello Sport , ci saranno dei contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e l'agente dell'ex Real Madrid per rinnovare il contratto in scadenza nel 2020.

Il Napoli blinda Callejon : dall'interesse del Milan al nuovo contratto - le ultime : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il patron Aurelio De Laurentiis - che ha più volte dichiarato incedibile Callejon - incontrerà l'entourage del calciatore per trovare l'intesa.

Napoli - pronto il rinnovo per Callejon : attesi gli agenti in città : Secondo la Gazzetta dello Sport è tempo di rinverdire il matrimonio tra il Napoli e Callejon . L'esterno spagnolo sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il club azzurro in scadenza 2020. Nei prossimo giorni, infatti, ...

Napoli - la rivincita di Callejon : da uomo mercato a cardine dell'attacco : Lo spagnolo, all'alba della sua sesta stagione in azzurro, ha smentito tutti gli scettici, tra i quali proprio Ancelotti Napoli, Hamsik regista non convince: contro il Milan chance per Diawara? Il ...

Lazio - prove anti-Napoli a Marienfeld : Inzaghi studia i movimenti di Callejon e Allan : Diagonali e marcature. Simone Inzaghi ha già la testa proiettata al Napoli. I tagli di Callejon e gli inserimenti di Allan mettono paura. Le sconfitte dello scorso anno , 1-4 all'andata e 4-1 al ...

Borussia Dortmund-Napoli 1-3 : Milik - Maksimovic e Callejon firmano il tris : TORINO - La reazione dopo il 5-0 incassato dal Liverpool non si è fatta attendere e il Napoli ha così battuto 3-1 il Borussia Dortmund in amichevole a San Gallo , in Svizzera . Gli azzurri di Carlo ...

Napoli - 3-1 al Dortmund : Milik e Maksimovic show - la chiude Callejon. Ancelotti può sorridere : A San Gallo il Napoli rialza la testa. I ragazzi di Ancelotti vincono 3-1 grazie alle reti di Milik, Maksimovic e Callejon. Partenza sprint dei partenopei in gol al 7': l'attaccante polacco supera ...

LIVE Borussia Dortmund-Napoli - cronaca e risultato in tempo reale : occasione per Callejon : Arkadiusz Milik Foto Getty Images © selezionata da SuperNews CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 82'- cambio per il Napoli: entra Fabian Ruiz al posto di Chiriches 80 - dieci minuti al termine, il ...