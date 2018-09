Napoli | arriva l’esito della visita di Chiriches | che botta per il club azzurro

Serie A - bene Juventus e Napoli su Sisal Matchpoint. Arrivano i primi 3 punti per Inter e Lazio : La Juventus va a Parma nella terza di campionato alla ricerca del tris di vittorie. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno, dall’altra parte i ducali, fermi a 1 punto in classifica, cercano il primo successo della stagione. Una specie di mission impossibile contro la Juventus, sono pochi infatti i dubbi sulla vittoria degli uomini di Allegri che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, vale appena 1.18. Il blitz dei gialloblù sarebbe ...

Napoli - Allan : "E' arrivato il momento di vincere" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il brasiliano sogna una convocazione dal suo Brasile ed elogia Ancelotti: ''Ci dà tanta serenità in allenamento''

Napoli - Allan : 'E' arrivato il momento di vincere qualcosa. E voglio la Nazionale' : Ha iniziato così come aveva finito. L'anno scorso le presenze per Allan sono state 50, considerando campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Con Ancelotti beh, la musica non è cambiata ...

DAZN ai rigori : arrivano i consigli ufficiali per vedere al meglio Napoli-Milan : Non rimane che attendere ventiquattro ore per scoprire se DAZN è riuscita a uscire dall'impasse e a meritarsi ancora l'epiteto di 'Netflix dello sport'.

Inglese arriva a Parma - ma pensa già al ritorno a Napoli… : Roberto Inglese ha segnato all’esordio con il Parma, una rete che servirà nelle sue idee a convincere il Napoli a ‘riprenderlo’ L’agente di Roberto Inglese, ha parlato oggi a RadioCrc del futuro del proprio assistito. L’agente Samuele Sopranzi, ha svelato la volontà di tornare a Napoli dopo l’esperienza a Parma. Nonostante la cessione al club ducale infatti, il Napoli ha tenuto la possibilità di ...

Samp - dal Napoli arriva Tonelli : GENOVA, 17 AGO - Oltre a Riccardo Saponara la Sampdoria ha acquistato anche Lorenzo Tonelli. Il difensore è stato prelevato dal Napoli in prestito oneroso più obbligo di riscatto dopo 25 presenze con ...

Napoli - è arrivato il portiere : Ospina a Roma per le visite mediche : È arrivato in Italia nella serata di ieri, pronto per iniziare al meglio la sua esperienza napoletana. La vita azzurra di David Ospina, 30 anni tra due settimane, è cominciata questa...

Napoli - ecco il portiere : dall'Arsenal arriva Ospina : «Ospina potrebbe arrivare». Detto, fatto. Le anticipazioni date al mattino, a Radio Kiss Kiss, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono diventate fatti concreti nel...

Napoli - arriva l'ultimo colpo : in quattro con le valigie... : Domani la ripresa, oggi il mercato e sabato il campionato. Sono giorni caldi in casa Napoli, non solo dal punto di vista climatico. Ancelotti sta per mettere piede a Castel Volturno dove preparerà l'...

Calciomercato Napoli - iniziate le visite mediche di Malcuit : giocatore arrivato a Villa Stuart : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato a Villa Stuart per sostenere le ...

Messi - entro il 2020 può arrivare in Italia : Inter in pole ma occhio al Napoli di Ancelotti : Il calciomercato non è solo il presente, ma anche il futuro. Si pianifica, si sogna, anche a lungo termine. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia in molti sperano che, negli anni a venire, possa sbarcare in Serie A anche Leo Messi. Stando alle quote l’asso argentino potrebbe raggiungere Pep Guardiola, suo mentore, al Manchester City: un suo passaggio ai Citizens entro il 2019 – riporta l’agenzia Agimeg ...