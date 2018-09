Municipio X | Brucotondo | l’isola che c’è

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – Secondo e penultimo appuntamento del mese di settembre per l’iniziativa “Estate in libreria” a cura di, progetto tra i vincitori del bando “Un mare di idee. Ostia d’Amare”, pubblicato dalX e relativo alle iniziative culturali delX. Alla riapertura della libreria, dopo la pausa estiva, il laboratorio per bambini in età compresa tra i 3 ed i 10 anni, ha ricevuto la visita dell’assessore alle politiche culturali, Silvana Denicolò che si è soffermata con i piccoli ospiti ed ha partecipato alla creazione di alcune pagine secondo il metodo di Robert Sabuda. Una tecnica semplice che permette di movimentare i disegni. Prossimo appuntamento mercoledì 12 settembre alle 17.30 con “Le fiabe del bosco”, un tuffo nelle fiabe classiche per perdersi nel bosco con i personaggi più amati e ritrovarsi giocando insieme e con le storie narrate dai due ...