Mourinho | ma che combini? Goffa ed esilarante caduta all’ingresso dello stadio VIDEO

Manchester United : Cantona si scaglia contro Mourinho : “Mou non è adatto per lo United. Pep Guardiola dovrebbe essere l’allenatore”. Senza tanti giri di parole, Eric Cantona, spiega quale sarebbe la strda per far uscire i ‘Red Devils’ dall’anonimato di queste ultime stagioni. In un’intervista al Daily Mail, l’ex bandiera dello Utd afferma che il tecnico catalano “è il figlio spirituale di Cruyff. La squadra ora non sta andando molto bene. ...

Da Sarri a Klopp e Mourinho : tutti a caccia del Manchester City di Guardiola : Kepa Arrizabalaga Revuelta , che con gli 80 milioni di euro versati all'Athletic Bilbao è diventato il numero uno piu pagato al mondo, sostituisce in porta Thibaut Courtois andato al Real Madrid. A ...

Manchester United - ovazione per Mourinho : lui regala la giacca a un tifoso : Tre punti per allontanare la crisi e per tornare finalmente a sorridere: United vincente sul campo del Burnley, uno 0-2 nel segno di Romelu Lukaku. Una vittoria per ridare ossigeno alla classifica dei ...

José Mourinho risponde alle critiche con la solita aria di superiorità : “sono tra i migliori al mondo” : José Mourinho mostra il suo carattere dopo le copiose critiche piovutegli addosso a seguito dei risultati non positivi del suo United “alleno uno dei più grandi club al mondo, ma sono anche uno dei più grandi tecnici al mondo“. José Mourinho parte al contrattacco dopo le polemiche piovutegli addosso per le due sconfitte consecutive rimediate dal Manchester United in campionato, e in una effervescente conferenza stampa dice la ...

Manchester United - Mourinho - non - la prende con filosofia : "Io tra i migliori al mondo". Poi cita Hegel : Sono l'unico allenatore al mondo che ha vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e non piccoli trofei o in piccoli paesi". José il filosofo Dunque la citazione che cattura i titoli dei tabloid ...

Manchester United - Mourinho non dirige l'allenamento : l'addio potrebbe essere vicino : Il calciomercato in Inghilterra ed in Italia è terminato da quasi due settimane, ma a tenere banco in questi giorni è la questione allenatori, anzi per dirla all'inglese, la questione manager. A tal riguardo la notizia che sta destando scalpore è il possibile esonero di uno degli allenatori più titolati al mondo: parliamo di Josè Mourinho, il portoghese sembra sia vicino all'addio dal Manchester United. La sconfitta di lunedì sera 27 agosto è ...

Manchester United - Mourinho rischia grosso : esonero in vista in caso di mancata vittoria con il Burnley : Dopo il ko con il Tottenham il destino di Mourinho è appeso ad un filo, il match contro il Burnley decisivo per il suo futuro Ultima chiamata per José Mourinho, se il Manchester United perderà domenica contro il Burnley il tecnico portoghese sarà esonerato. E’ l’indiscrezione pubblicata oggi dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’ secondo il quale il club inglese non sarebbe disposto a sopportare la terza sconfitta ...

Manchester United - Mourinho in crisi : il rumore dei nemici non lo aiuta più : Non solo per il rispetto ma anche per questa sua carriera, lo United deve dargli il tempo per dimostrare di essere ancora uno dei manager più importanti del mondo. Premier League, tutti i video ...

Calcio - il Manchester sconfitto dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti : “Portate rispetto” : Dopo al sconfitta subita dal Tottenham, il ct del Manchester, Josè Mourinho, se la prende con i giornalisti in sala stampa. “Tre sono i gol subiti, ma tre sono anche le Premier che ho vinto. Più di tutti gli altri 19 manager messi assieme. Portatemi rispetto” ha detto prima di abbandonare la conferenza stampa furioso L'articolo Calcio, il Manchester sconfitto dal Tottenham. Mourinho perde le staffe con i giornalisti: “Portate ...

Mourinho : "Ho vinto più Premier da solo che tutti gli altri manager messi insieme" : Il tecnico dello United se la prende coi giornalisti dopo lo 0-3 col Tottenham: "Portatemi rispetto"