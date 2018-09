Mourinho inciampa e cade a terra | il video diventa virale sui social

ilgiornale

: La caduta dello Special One: Mourinho inciampa a Wembley.. Nulla di nuovo, gli era già capitato andando ad allenare… - MIFAMODA : La caduta dello Special One: Mourinho inciampa a Wembley.. Nulla di nuovo, gli era già capitato andando ad allenare… - BlitzQuotidiano : Mourinho inciampa sul cordone rosso e cade nell’area vip di Wembley -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Inghil-Spagna, partita della Uefa Nations League, disputata a Wembley sarà ricordata per tre cose: 1) La bella rimonta delle Furie Rosse che sotto per 1-0 frutto della rete di Rashford l'hanno ribaltata con Saul e Rodrigo, 2) La grande paura per lo scontro di gioco tra Carvajal e Shaw che ha costretto quest'ultimo ad uscire intubato in barella, 3) La rovinosa caduta del tecnico del Manchester United Josénel tentativo di superare un cordone di divisione.L'ex allenatore dell'Inter si trovava anche lui a Wembley per assistere alla partita dato che tra le fila della nazionale dei Tre Leoni ci sono diversi giocatori tra cui appunto Rashford, Shaw e Lingard. Lo Special One ripreso dai tanti curiosi assiepati nel retro del leggendario stadio inglese ha superato un cordone di divisione, apparantemente in maniera agile dato che in un secondo momento è caduto rovinosamente al suolo ...