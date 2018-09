MotoGp – Scintille in casa Ducati | Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo | “me ne sbatto

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) Il pilota dellanon ha nascosto nel post gara alcune frecciatine nei confronti del compagno di squadraUna vittoria da urlo, nel vero senso della parola, dal momento che Andreaha alzato il livello dei decibel all’interno del suo casco per tutto l’ultimo giro del Gp di Misano. Alessandro La Rocca/LaPresse Un trionfo che qui mancava dal 2007 alla, riuscita a mettersi davanti a tutti con il forlivese, ancora in corsa per il titolo mondiale. Moto perfetta ed unità di intenti nel box in rosso, anche se c’è da gestire il rapporto tra il Dovi e, mai come adesso ai minimi storici come dimostrano le parole del numero 4 ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “se dicessi davvero quel che penso verrebbe fuori un bel casino, divertiamoci e guardiamo avanti, senza sollevare polveroni. La gente mi ha visto e considerato in un ...