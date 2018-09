MotoGP | Mondiale 2018 | la crisi della Yamaha preoccupa Valentino Rossi A 40 anni il

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez padrone assoluto - +67 su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez è sempre più padrone indiscusso del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, secondo nel GP di San Marino, ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nella Classifica generale: il Campione del Mondo ora ha 67 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (trionfatore a Misano) che ha così operato il sorpasso su Valentino Rossi, soltanto settimo nella gara di casa. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Marquez in testa : Non si è disputato il GP di Gran Bretagna 2018, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, a causa dell’impraticabilità della pista dovuta alla fitta pioggia caduta a Silverstone. Marc Marquez rimane saldamente in testa alla Classifica generale con un largo vantaggio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018: Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2018 1 Marc Marquez Honda SPA 181 2 Valentino ...

Motomondiale : nuovi orari a Silverstone. MotoGP alle 12.30 : A causa delle condizioni critiche dell’asfalto di Silverstone e dopo la forte pioggia caduta sabato nell’ultima sessione di prove libere, DORNA (organizzatrice del Motomondiale) ha deciso di modificare gli orari delle gare: la MotoGP correrà alle 12.30 e non alle 14.00, viste le condizioni meteo avverse che si prospettano per domenica 26 agosto. Posticipata alle […] L'articolo Motomondiale: nuovi orari a Silverstone. MotoGP alle 12.30 ...

MotoGP - Bautista annuncia l’addio al Motomondiale : “l’anno prossimo correrò in Superbike” : Alvaro Bautista e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota spagnolo sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round ...

MotoGP - la furia di Valentino Rossi e il flop Yamaha : il Dottore poteva lottare per il Mondiale con un’altra moto? E il futuro… : Il malumore di Valentino Rossi è ormai ai massimi livelli, il Dottore non riesce più a sopportare la condizione in cui versa la sua Yamaha, i limiti tecnici del mezzo stanno notevolmente limitando la stagione del centauro di Tavullia che attualmente si trova al secondo posto in classifica generale notevolmente distaccato da Marc Marquez. Il 39enne sta guidando una moto lontana anni luce dai vertici, con la sua proverbiale classe riesce a ...

Calendario MotoGP - Mondiale 2019 : si profila un campionato con 20 gare. Sono 6 i Paesi in lista d’attesa : Nel corso Safety Commission, che si è tenuta a Brno (Repubblica Ceca) due settimane fa, Carlos Ezpeleta (il figlio di Carmelo, in rappresentanza della Dorna) ha parlato dei futuri cambiamenti riguardanti il Calendario del MotoMondiale nel 2019. Si prevedono, infatti, venti gare con il probabile inserimento del GP del Messico. Un nuovo round che ha colto di sorpresa i piloti e i team, e che porterà all’ampliamento del programma con un anno di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l'Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Il nove volte campione del mondo sembra più in forma ora rispetto a qualche anno fa, ma per sua sfortuna non è assecondato da una M1 che è lontana in fatto di prestazioni rispetto a Ducati e Honda. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tanti giovani interessanti per l’Italia. Ma - a quasi 40 anni - Valentino Rossi resta imprescindibile : Dopo aver tagliato la boa di metà stagione nel MotoMondiale è tempo di fare un primo bilancio per quanto riguarda i colori italiani. Sono 26 i piloti che hanno preso il via ad almeno una gara in questo 2018, nelle tre classi (manca all’appello la wild card Michele Pirro che, al Mugello, non ha potuto correre dopo il terribile incidente nel corso delle prove libere) e, chi più chi meno, si sono distinti in queste prime 11 tappe del ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti - Gp Austria 2018 : Marquez in testa - Lorenzo il primo delle Ducati : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale, Marc Marquez però aumenta il vantaggio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:20:00 GMT)