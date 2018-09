MotoGp | Misano traina gli ascolti di TV8 | più di 11 milioni di spettatori medi

MotoGp – A scuola di Direzione Gara sul circuito di Misano : Nella settimana della MotoGp, dalla Francia è arrivato Jean Marc Deletang, Direttore di corsa a Le Mans, Paul Ricard e Magny Cours per vivere una preziosa esperienza al fianco del direttore di Gara di MWC Raffaele De Fabritiis. Unanime l’apprezzamento per la nuova Race Control di Misano World Circuit Anche al Gran Premio OCTO di San Marino e Riviera di Rimini lo staff di Direzione Gara di Misano World Circuit guidato da Raffaele De ...

MotoGp – Misano si fa sexy : le foto più belle delle ombrelline dal paddock di San Marino [GALLERY] : Una gallery tutta da sfogliare: le foto più belle delle ombrelline del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha anche il suo lato sexy: bellissime e sensuali le donne che hanno popolato ieri il paddock del circuito di Misano. Nella gallery le foto più belle delle ombrelline del Gp di Misano.L'articolo MotoGp – Misano si fa sexy: le foto più belle delle ombrelline dal paddock di San ...

MotoGp - clamoroso scenario in casa Ducati : e se Lorenzo avesse favorito Marquez a Misano? : La caduta dello spagnolo nel finale del Gp di Misano lascia spazio a varie interpretazioni: a pensar male si fa peccato, ma a volte… Sei gare alla fine del Mondiale di MotoGp, sei appuntamenti da vivere tutti d’un fiato che decideranno il nuovo campione del mondo. I pronostici sono tutti a favore di Marc Marquez, il gap di 67 punti che separa lo spagnolo da Dovizioso fa dormire sonni tranquilli al pilota della Honda, che dovrà ...

MotoGp - a Misano trionfa Dovizioso su Ducati : Andrea Dovizioso trionfa con la sua Ducati nel gran premio di San Marino, centrando il terzo successo stagionale. Il forlivese ha dominato la gara di Misano davanti al leader del Mondiale Marc Marquez ...

MotoGp Misano - Crutchlow : «Fenati dovrebbe rimanere a casa per sempre» : Misano - Nel dopogara di Misano a tenere banco è stato soprattutto l'incomprensibile e scellerato gesto di Romano Fenati, che in Moto2 ha pinzato la leva del freno di Stefano Manzi, rimediando la ...

Video/ MotoGp : highlights Gp San Marino 2018 Misano Adriatico e classifica piloti : MotoGp, Video highlights San Marino 2018, Misano Adriatico: highlights e racconto della prova con la grande vittoria di Andrea Dovizioso della Ducati. Alle spalle Lorenzo e Miller.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 03:12:00 GMT)

MotoGp Misano 2018 : le pagelle del GP di San Marino - : ... commettendo un errore fatale causato sia dal tentativo di resistere a Marquez, sia dal voler andare a riprendere Dovizioso , che per la cronaca gli restituisce con gli interessi lo schiaffo morale ...

MotoGp – Patatrac Lorenzo a Misano - lo spagnolo spiega i motivi della caduta : “tutta colpa delle gomme” : Jorge Lorenzo spiega la sua caduta al Gp di San Marino: le impressioni del pilota maiorchino dopo la fine disastrosa della sua gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo ...

MotoGp Misano - Valentino Rossi : «Dispiace per i tifosi» : Misano - ' È stata veramente dura, la moto è diventata improvvisamente difficilissima da guidare stamattina. Non ci spieghiamo come sia successo. L'atmosfera era quella giusta, mi è dispiaciuto per i ...

MotoGp - Andrea Dovizioso esulta come Luca Toni dopo la vittoria nel GP di Misano : Due eccellenze dello sport italiano. La somiglianza non è sfuggita a Luca Toni , che su Instagram ha postato le immagini dell'esultanza di Dovizioso commentando: "Mi piace quando esulti così". Toni ...

MotoGp - GP Misano. Dovizioso dopo la vittoria : 'Oggi ho veramente goduto' : Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team ...

MotoGp - GP Misano. Rossi : 'Il gesto di Fenati? Una sconfitta per l'Academy'. Le reazioni dei piloti : Purtroppo della domenica del GP di San Marino non resterà solo l'immagine della vittoria dei tre piloti italiani Dalla Porta, Bagnaia, Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGP: anche la ...

MotoGp – Dovizioso domina il Gp di San Marino : le IMMAGINI più belle della gara di Misano : Il successo di Andrea Dovizioso, il secondo ed il terzo posto di Marc Marquez e Cal Crutchlow: le IMMAGINI più belle del Gp di San Marino Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto ...

MotoGp - Valentino Rossi ospita Bebe Vio a Misano : la schermitrice emozionata accanto al Dottore [VIDEO] : Bebe Vio ospite speciale del box Yamaha di Valentino Rossi, la schermitrice italiana a Misano in occasione del Gp di San Marino Bebe Vio si è recata a Misano questo weekend per assistere al tredicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. La gara purtroppo non ha reso protagonista assoluto Valentino Rossi, idolo della schermitrice italiana e campione di casa del Gp di San Marino. Nonostante ciò Bebe Vio ha dimostrato tutto il suo ...