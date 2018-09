MotoGp – Il piccolo tifoso scoppia a piangere | Marquez rivela il suo lato tenero a Misano

sportfair

: @SkySportMotoGP @RomanoFenati @Stefanomanzi62 @SkySport @MotoGP @circuitomisano Ha fatto presto a bloccarmi ?????? Pic… - matteob90 : @SkySportMotoGP @RomanoFenati @Stefanomanzi62 @SkySport @MotoGP @circuitomisano Ha fatto presto a bloccarmi ?????? Pic… - starrjnight : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | #Lorenzo: '#Rossi si comporta come un bambino piccolo e #Marquez dovrebbe guardare oltre' #SanMarinoGP https:/… - MonsterEnergyIT : Se il casco è back to the future.. è decisamente il momento di un piccolo tuffo nel passato ?? #SanMarinoGP w/… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Marcdal cuore, il sei volte campione del mondo abbraccia e consola unnel paddock diSi è appena concluso il weekend del Gp di San Marino per la, che ha visto protagonista Andrea Dovizioso e la sua splendida vittoria sul circuito di. Non solo il ducatista però si è reso autore di una prestazione da urlo sulla pista italiana, anche Marc, giunto per secondo sul traguardo del tracciato intitoa Marco Simoncelli, ha beffato gli avversari allungando in classifica generale. Lo spagnolo, dopo la gara ed ai festeggiamenti del podio, si è trovato a tu per tu con unemozionato. Il bimbo nel vedere il suo idolo di fronte a lui si è sciolto in lacrime, ‘costringendo’re ildel suo carattere. Il pilota della Honda ha prima abbracciato il bambino e poi lo ha esortato a non ...