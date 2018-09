Moto2 | GP San Marino Misano 2018 | Bagnaia si conferma il pilota più veloce ma Oliveira

Moto2 – Fenati tira il freno a Manzi - la ‘petizione’ social di Redding e il duro sfogo dopo la sanzione : Il durissimo post di Scott Redding sulla sanzione, troppo leggera, data a Romano Fenati dopo il folle gesto di ieri nei confronti di Stefano Manzi Romano Fenati ha commesso ieri un gesto imperdonabile durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il 22enne di Ascoli Piceno si è affiancato a quello che dovrebbe essere il suo futuro compagno di squadra, Stefano Manzi, tirandogli la leva del freno e mettendolo ...

Moto2 Misano - Bagnaia : 'La gara più bella dell'anno' : E' successo anche a Misano, Francesco Bagnaia vince il GP di San Marino e della Riviera di Rimini e allunga in Campionato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è al comando fin dalla prima curva e ...

Moto2 – Gesto Fenati : non solo la bandiera nera a Misano - ecco la sanzione ufficiale per Romano : Romano Fenati penalizzato dopo il folle Gesto: ecco il provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a Misano: stiamo parlando del Gesto folle di ...

Moto2 - Misano sventola bandiere : tutte per Pecco : La doppietta pole vittoria in Moto2 a Misano è stata ottenuta in precedenza da Elias , 2010, , Marquez , 2012, , Espargaro , 2013, e Zarco , 2015, e tutti si sono poi laureati campioni del mondo a ...

Misano Moto2 - colpo Bagnaia. Battuti Oliveira e Schrotter : Dopo Dalla Porta in Moto3, Misano ha festeggiato Francesco Bagnaia in Moto2. Il pilota del Team SKY VR 46 su Kalex si è infatti aggiudicato il GP di San Marino della classe di mezzo. Ha preceduto ...