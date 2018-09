Moto2 | Fenati resta solo dopo il brutto gesto di Misano | il Team Snipers lo caccia

Video - Fenati tira il freno di Manzi a 200km/h in Moto2/ Team Snipers lo caccia - “imperdonabile” : e l’MV.. : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...

Moto2 - il presidente della MV Agusta si oppone all’arrivo nel 2019 di Romano Fenati : “Non rappresenterà i colori della nostra azienda” : La carriera di Romano Fenati seriamente compromessa? Sembrerebbe di sì. La pinzata in rettilineo, nel corso del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 (13° round del Mondiale 2018 di Moto2), a danno di Stefano Manzi (come ripicca per un paio di contatti avuti nelle curve precedenti), oltre alla bandiera nera e alla squalifica per due GP, potrebbe avere delle serie conseguenze sul suo futuro. Fenati, infatti, circa due settimane fa aveva ...

Moto2 – Fenati rischia grosso - futuro in bilico : le parole del presidente MV Agusta : Giovanni Castiglioni, presidente MV Agusta, non ha intenzione di accogliere Fenati nella prossima stagione: la situazione si fa critica per il 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati è stato autore di un gesto imperdonabile, ieri pomeriggio, sulla pista di Misano, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del suo avversario Stefano Manzi, mettendo in ...

Moto2 - Fenati shock : “minacciato di morte!” : Il caso Fenati continua a far discutere nel mondo dei motori, adesso arrivano nuove rivelazioni sconcertanti in merito all’accaduto Il caso Fenati si accende ed assume contorni sempre più grotteschi. Il pilota ha commesso un errore gravissimo, qualcosa di antisportivo che non si dovrebbe mai e poi mai vedere in pista. Le reazioni sono state veementi ed alcune anche fuori dalle righe come racconta la madre di Romano che parla di ...

MANZI-FENATI - “HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ Video Moto2 Misano : mamma Romano - “ricevuto minacce di morte” : “Fenati ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Moto2 – Dal folle gesto in pista all’incontro con Fenati - il racconto shock di Manzi : “ha esultato quando sono caduto” : Le parole di Stefano Manzi dopo la terribile domenica di gara a Misano e il folle gesto di Romano Fenati Una grandissima festa, ieri a Misano, per le tre vittorie tutte italiane in Moto3, Moto2 e MotoGp, rispettivamente con Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso. Non sono mancati però gli episodi spiacevoli: durante la gara di Moto2 Romano Fenati ha commesso un gesto folle e incosciente, tirando la leva del freno di Stefano Manzi, suo futuro ...

Moto2 – Gesto Fenati - danno e beffa per Manzi : la Direzione Gara punisce anche Stefano : La Direzione Gara ha deciso di punire anche Manzi per guida irresponsabili, comminandogli sei posizioni di penalità sullo schieramento di Aragon Una domenica di Gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa, cioè il Gesto folle di Romano Fenati, ...

Moto2 - Stefano Manzi : “Romano Fenati ha provato ad ammazzarmi. Impossibile perdonarlo” : Stefano Manzi non perdona Romano Fenati dopo l’increscioso episodio capitato durante il GP di San Marino, tappa del Mondiale Moto2 che si è corsa oggi sul circuito di Misano. Il pilota era stato infatti affiancato dal suo avversario sul rettilineo, Fenati a quel punto ha schiacciato il freno di Manzi rischiando di generare un pericolosissimo incidente e Stefano non può soprassedere come ha dichiarato in un’intervista rilasciata al ...

