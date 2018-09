Moto2 | Fenati | ' Chiedo scusa | non sono stato un uomo'

Moto2 - Fenati si pente : «Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo» : PENTIMENTO ' Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto ...

Moto2 - Fenati via dal team Marinelli Snipers : «Comportamento inqualificabile» : TORINO - Non ci sono scuse che tengano per il gesto compiuto ieri a Misano da Romano Fenati. Tirare la leva del freno al collega Stefano Manzi, lanciato a tutta velocità sul rettilineo, per ripicca è ...

Moto2 – Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scusa : “non sono stato un uomo” : Romano Fenati chiede ufficialmente scusa con un comunicato stampa sul suo sito: le parole del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati chiede ufficialmente scusa! Dopo il comunicato del team Snipers che ha deciso di licenziare il 22enne di Ascoli Piceno, e le parole del Presidente MV Agusta che non lasciano sperare a nulla di buono per il futuro, il giovane pilota ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa ufficiale con le sue scuse per ...

Moto2 - Romano Fenati si scusa : “Il mio gesto è inqualificabile - non sono stato un uomo!” : A 24 ore dalla gara di Misano, valida per il Mondiale 2018 di Moto2, Romano Fenati si “cosparge” il capo di cenere e ammette le proprie responsabilità dopo il suo bruttissimo gesto a danno di Stefano Manzi. La pinzata sul freno della moto del rivale, ad oltre 200 km/h, da parte del 22enne ascolano ha avuto, come logico, delle reazioni molto forti dal mondo sportivo e le conseguenze sono state importanti: bandiera nera, squalifica di ...

Moto2 - Team Snipers licenzia Fenati : "Gesto imperdonabile" : La squadra ha ufficializzato la risoluzione del contratto: "Antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso, ci scusiamo con tutti"

Moto2 : minacce di morte a Romano Fenati dopo l’episodio di Misano. A denunciarlo è la mamma del pilota : Romano Fenati contro tutti? Parrebbe proprio di sì. Il Circus del Motomondiale è fortemente contrariato per il folle gesto del pilota ascolano nel corso del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. La pinzata volontaria del centauro a danno di Stefano Manzi, con cui era venuto a contatto precedentemente, ha portato a delle conseguenze pesanti: la bandiera nera, la squalifica per due GP e la rescissione del contratto voluta dal ...

Moto2 - nessuna pietà per Fenati : il pilota è recidivo - la prima follia nel 2015 : Romano Fenati ha perso di nuovo la testa, il pilota di Moto2 è recidivo ed ora nessuno sembra volergli dare una “terza” chance Tutti hanno voltato le spalle a Romano Fenati. Dopo il clamoroso gesto di ieri, quando ha premuto il freno a Manzi rischiando un clamoroso incidente, sia il Team Snipers, che la MV Augusta hanno deciso di rescindere il contratto con il pilota. Fenati l’ha combinata davvero grossa, nessuna ...

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...