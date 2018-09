Moto | Fenati | non volevo fare male

Moto - Fenati : "Chiedo scusa a tutti" : "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti-continua il pilota marchigiano sul suo sito-.E' uscita un'immagine orribile di me e di tutto lo sport. Io non sono così e chi mi ...

Romano Fenati a Manzi : “Non volevo ammazzarti”/ Video Moto2 Misano - lettera di scuse : “Non sono stato un uomo” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Moto - Fenati : "Chiedo scusa a tutti" : 14.26 "Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo Questa mattina,a mente lucida,avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno.Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile,non sono stato un uomo". Romano Fenati ammette così la responsabilità nel gesto folle nella gara di Misano e chiede scusa. "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti-continua il pilota marchigiano sul suo sito-.E' uscita un'immagine ...

Moto - esposto Codacons su gesto Fenati : ANSA, - ROMA, 10 SET - Sul folle gesto di Romano Fenati interviene il Codacons che, in una nota, ha fatto sapere di avere "inviato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Rimini affinché ...

Moto2 - Fenati via dal team Marinelli Snipers : «Comportamento inqualificabile» : TORINO - Non ci sono scuse che tengano per il gesto compiuto ieri a Misano da Romano Fenati. Tirare la leva del freno al collega Stefano Manzi, lanciato a tutta velocità sul rettilineo, per ripicca è ...

Moto2 - Romano Fenati si scusa : “Il mio gesto è inqualificabile - non sono stato un uomo!” : A 24 ore dalla gara di Misano, valida per il Mondiale 2018 di Moto2, Romano Fenati si “cosparge” il capo di cenere e ammette le proprie responsabilità dopo il suo bruttissimo gesto a danno di Stefano Manzi. La pinzata sul freno della moto del rivale, ad oltre 200 km/h, da parte del 22enne ascolano ha avuto, come logico, delle reazioni molto forti dal mondo sportivo e le conseguenze sono state importanti: bandiera nera, squalifica di ...

Motomondiale - il team Snipers "scarica" Fenati : "Comportamento antisportivo - contratto rescisso" : 'Il team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione'. Con queste parole il team Snipers 'scarica' Romano Fenati dopo il folle gesto durante la gare ...