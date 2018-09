Moratti a sorpresa | “stavo per comprare il Bari”

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) Massimoha parlato del ritorno in campo di Berlusconi e dell’offerta per l’acquisto del Bari saltata solo all’ultimo L’ex presidente dell’Inter, Massimo, è stato vicino all’acquisto del Bari. Il club pugliese è finito poi nelle mani di De Laurentiis, maha svelato alcuni retroscena dell’accaduto: “Qualche tempo fa mi hanno offerto il Bari adesso ceduto ad Aurelio De Laurentiis. Ne ho discusso per qualche giorno con mio figlio lusingato dall’offerta, poi abbiamo deciso di rinunciare e non tanto per la distanza geografica dalla Puglia. Ho rinunciato semmai perché mi conosco bene e so quali sarebbero stati i passaggi dopo il primo intervento. Ad esempio: non vuoi farti galvanizzare dall’idea di acquistare un campioncino brasiliano o uruguaiano? E così avremmo finito con lo spendere molti più denari di ...