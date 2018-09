Monza | ecco il primo colpo in attacco di Berlusconi e Galliani | ha segnato oltre 200 goal ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

F1 – Gasly attacca Alonso dopo Monza : “è scorretto di proposito - ecco il motivo. Non gli sto simpatico perché…” : Pierre Gasly si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo Monza: il pilota francese attacca Alonso, reo di essersi comportato in maniera scorretta in gara Scintille a Monza fra Pierre Gasly e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, aggressivo come sempre, ha colpito il francese facendolo finire sul cordolo della prima variante, procurandogli dei danni al fondo della monoposto e compromettendo la gara del giovane pilota della Toro Rosso. Nel ...

F1 - Hamilton tra dediche e frecciate pungenti : “questa vittoria è per Lauda. Il pubblico di Monza? Ecco cosa penso” : Il pilota britannico ha dedicato la vittoria a Niki Lauda, per poi soffermarsi sul comportamento tenuto dal pubblico di Monza durante la cerimonia del podio Una vittoria voluta, sudata e meritata. Un trionfo insperato, che Lewis Hamilton è riuscito a portare a casa grazie anche alla giornata nera della Ferrari, caratterizzata dall’errore di Vettel al via e dal repentino degrado delle gomme di Raikkonen. Photo4/LaPresse Quinta volta ...

F1 – Penalità per Verstappen a Monza - l’olandese è furioso con i commissari : “ecco cosa dicono le regole” : Il pilota della Red Bull ha commentato la Penalità inflittagli dalla Direzione Gara per il contatto con Bottas avvenuto nel finale Avrebbe potuto ottenere un insperato podio Max Verstappen a Monza, ma il contatto avvenuto con Bottas nel concitato finale glielo ha negato. Photo4 / LaPresse I commissari hanno inflitto all’olandese una Penalità di cinque secondi che lo ha fatto scivolare in quinta posizione: “penso di aver dato a ...

F1 - Hamilton trionfa a Monza e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...

F1 – Si spengono i semafori a Monza - incidente tra Vettel ed Hamilton : ecco la partenza del Gp di Monza [VIDEO] : Comincia il Gp d’Italia sul circuito di Monza, il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 ha inizio Emozioni che affiorano, cuore che palpita e adrenalina che sale. Il Gran Premio d’Italia ha inizio, con tutto il suo carico di passione e di spettacolo. Tribune stracolme di tifosi, piloti pronti a darsi battaglia per portare a casa una delle gare più affascinanti del panorama mondiale. Raikkonen davanti a tutti, ...

F1 – Le Ferrari battono le Mercedes in qualifica a Monza - Wolff sorprendente : “sono felice - ecco perchè” : Wolff sorprendente dopo le qualifiche di ieri a Monza: le parole del team principal Mercedes dopo il sabato del Gp d’Italia La Mercedes non può fare altro che complimentarsi con la Ferrari dopo le qualifiche di ieri a Monza. Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del Gp d’Italia, piazzandosi davanti a Vettel e Lewis Hamilton. Il britannico delle Frecce Argento è stato beffato proprio sul finale, ed è sembrato ...

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

F1 – Raikkonen davanti a Vettel a Monza - le due Mercedes in seconda fila : ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia : Il pilota finlandese domina le qualifiche del Gp d’Italia, precedendo il compagno di squadra e Lewis Hamilton La Ferrari si prende l’intera prima fila del Gp d’Italia, sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a stampare il giro più veloce in pista fermando il crono sull’1:19.119. Dietro di lui il compagno di scuderia Sebastian Vettel, staccato di 161 millesimi. seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri ...

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...

F1 – Da Spa a Monza - si torna subito in pista per il Gp d’Italia : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviato il Gp del Belgio con la vittoria di Vettel, si torna subito in pista per la gara di Monza: ecco tutti gli ORARI Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una differenza che il tedesco spera di ridurre ulteriormente in ...

F1 GP Monza - ecco il poster. Drudi : "È un omaggio all'Italia" : Il nostro Paese è al centro del mondo Formula 1: "Organizzeremo l'evento per il secondo anno consecutivo - spiega Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia -. Vogliamo che ...