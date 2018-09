Montesano | profanata tomba di mia madre | mi sento violentato

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – “Hanno profanato ladi mia”. E’ la denuncia di Enricoa Leggo.it. “Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’e’ piu’. Oggi mi”, dice l’attore romano che, come tutte le domeniche, ieri ha visitato i suoi cari nel cimitero monumentale del Verano, come ha raccontato al sito web. “Subito dopo aver lasciato un fiore a Vittorio Gassman- racconta a Leggo.it- sono arrivato alladi mamma e mi sono accorto che qualcosa non andava: era sparito il libro di marmo con la sua foto e la scritta che aveva inciso mio padre 65 anni fa. Me lo ricordo bene quel libro, avevo 8 anni e lo poggiai io con queste mani”. “Pesava tantissimo ma non sentivo la fatica, seppure ero molto piccolo, perche’ stavo facendo qualcosa per mamma. Oggi quel ...