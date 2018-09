Molestie sessuali | Les Moonves si dimette da ceo di Cbs

Uk - due ragazze su tre sono vittime di Molestie sessuali in pubblico : Uno studio condotto da Plan International Uk, associazione inglese per la tutela delle donne, ha rilevato che due ragazze su tre subiscono molestie sessuali in luoghi pubblici. Il sondaggio, condotto ...

Il miliardario cinese Richard Liu è stato arrestato per Molestie sessuali negli Stati Uniti : È il fondatore di JD.com, la grande azienda di e-commerce rivale di Alibaba The post Il miliardario cinese Richard Liu è stato arrestato per molestie sessuali negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Il direttore esecutivo di Barnes & Noble è stato licenziato con l’accusa di Molestie sessuali : Il mese scorso Barnes & Noble, la più grande catena di librerie degli Stati Uniti, aveva licenziato il suo direttore esecutivo Demos Parneros senza fornire spiegazioni. Martedì è venuto fuori che il motivo erano le accuse di molestie sessuali di The post Il direttore esecutivo di Barnes & Noble è stato licenziato con l’accusa di molestie sessuali appeared first on Il Post.

New York : Louis CK ritorna sul palco del Comedy Cellar dopo le accuse di Molestie sessuali : Era circa un anno fa quando le dichiarazioni di Rose McGowan e Asia Argento riguardo le violenze subite dal regista e produttore Harvey Weinstein ruppero il silenzio intorno ai casi di molestie nel mondo dello spettacolo esortando centinaia di donne a farsi avanti e denunciare i propri aggressori, molto, troppo spesso, protetti dal loro ruolo e dal loro potere. Dall'Italia alle Americhe, il movimento MeToo [VIDEO] ha raccolto velocemente ...

Marina La Rosa rivela : “Anche io subii Molestie sessuali ma non denunciai” : “Ci sono tante donne che molestano, io non sono dalla parte delle donne in quanto tali. È vero anche che a 17 anni non ti dovrebbe fare così schifo ‘la materia’, chiamiamola così. A 17 anni sei grandicello, Asia Argento è anche una bella donna. Che problemi ha questo Jimmy Bennett?”, esordisce così in un’intervista a Libero l’ex gieffina Marina La Rosa. A diciotto anni dal suo ingresso nella casa più spiata ...

Nuovi guai per Paul Gascoigne : arrestato per Molestie sessuali : Non c'è pace per il 51enne Paul Gascoigne , l'ex centrocampista inglese che ha vestito anche i colori biancocelesti della Lazio, che dopo i diversi problemi di dipendenza da alcol e droghe è stato ...

Paul Gascoigne arrestato per Molestie sessuali. L'accusa : ha aggredito una donna in treno : Nuovi guai per il 51enne Paul Gascoigne , ex beniamino dei tifosi della Lazio alle prese con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Secondo quanto si è appreso ed è stato pubblicato da alcuni ...

L'indipendentista scozzese Salmond accusato di Molestie sessuali : Alex Salmond , primo ministro scozzese dal 2007 al 2014 e per venti anni leader dello Scottish National Party , Snp,, è stato accusato di molestie sessuali da due sue ex collaboratrici. Il politico ...

Molestie : Asia Argento - mai avuto rapporti sessuali con Bennet : Asia Argento ha negato di aver avuto rapporti sessuali con l'attore e musicista Jimmy Bennet che l'accusa di abusi quando lui era minorenne. "Nego con forza e mi oppongo ai contenuti dell'articolo del New York Times che sta circolando sui media nazionali e internazionali", si legge in una nota diffusa dal suo agente alla Afp. "Sono profondamente scioccata e colpita nel leggere notizie che sono assolutamente false. ...

Asia Argento e le Molestie sessuali su Jimmy Bennett : 'Una persecuzione - choccata - tutto falso' : Una 'persecuzione'. Asia Argento si difende così, dopo una giornata di silenzio, dalla notizia del New York Times secondo cui l'attrice italiana avrebbe pagato 380mila dollari al giovane attore Jimmy ...

Asia Argento smentisce le accuse di Molestie : "Mai avuto rapporti sessuali con Bennett. Una persecuzione" : "Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Jimmy Bennett". Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", ...

Asia Argento e lo scandalo Molestie sessuali : il comunicato di Sky : Asia Argento è di nuovo nell'occhio del ciclone, ma questa volta si ritrova a dover fronteggiare un'accusa gravissima. La regista e attrice è accusata di violenza sessuale ai danni di un minore e sarebbe stata costretta a versare un risarcimento a causa dei danni psicologici che avrebbe causato alla vittima, l'attore Jimmy Bennet, oggi 22enne che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Quanto pubblicato in esclusiva dal New York Times ha fatto il ...

Sky : 'Asia Argento fuori da X Factor se la vicenda delle Molestie sessuali sarà confermata' : Insieme a Rose McGowan, Asia Argento è stata tra le prime nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Ha riferito di essere stata violentata da Weinstein a ...

Kevin Spacey - le accuse di Molestie sessuali danneggiano l’uscita del nuovo film : è flop d’incassi per “Billionaire Boys Club” : Le gravi accuse di molestie sessuali che pendono sulla testa di Kevin Spacey si ripercuotono sugli incassi del suo nuovo film: “Billionaire Boys Club” è un flop “Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l’uscita della pellicola. ci auguriamo che il pubblico si faccia un’idea sulle accuse ...