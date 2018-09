ilfattoquotidiano

: Moldova, il presidente ferito in un incidente d’auto. Lo scontro ripreso in diretta - ilfattovideo : Moldova, il presidente ferito in un incidente d’auto. Lo scontro ripreso in diretta - italianaradio1 : Moldova, il presidente ferito in un incidente d’auto. Lo scontro ripreso in diretta - italianaradio1 : Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha riportato ferite superficiali in seguito ad un incidente d’auto avvenut… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Ildella, Igor Dodon, ha riportato ferite superficiali in seguito ad unavvenuto nella città di Straseni, nel nord della. Il consigliere per la presidenza, Maxim Lebedinschi, ha detto che a Dodon non sono state necessarie cure mediche dopo l’. “Sta bene”, ha detto mentre il portavoce del Servizio di Sicurezza, Anatolie Golea, ha precisato che ilha riportato alcune escoriazioni. Altri dettagli sull’non sono stati resi noti, ma in un video si vede una delle auto della scorta ribaltata. Non è chiaro se Dodon si trovasse in quella auto. L'articolo, ilin und’auto. Loinproviene da Il Fatto Quotidiano.