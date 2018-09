Mogol nuovo direttore della Siae | ' Siamo in guerra | si sta attentando al diritto d' autore'

Mogol è il nuovo presidente della SIAE : Giulio Rapetti, più noto come Mogol, è il nuovo presidente del consiglio di gestione della SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Prima di lui il ruolo era stato ricoperto da Gino Paoli (dal 2013 al 2015) e da Filippo Sugar The post Mogol è il nuovo presidente della SIAE appeared first on Il Post.