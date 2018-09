Missione NASA Dawn senza combustibile | resterà nello Spazio

Parker Solar Probe - la Nasa in Missione per scoprire i segreti del Sole : Nessun veicolo spaziale è in grado di atterrare sulla superficie del Sole – che raggiunge migliaia di gradi anche nella regione più fredda – ma una sonda terrestre proverà ad avvicinarsi più di qualsiasi altro mezzo nella storia, in una missione che punta a scoprire tutti i segreti della stella che riscalda il nostro sistema Solare. Si chiama Parker Solar Probe la sonda della Nasa appena partita da Cape Canaveral per percorrere i 140 ...