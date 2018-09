Milionario 72enne cerca moglie per avere un erede | “Avrà tutto il mio patrimonio” Ecco

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) L’aristocraticoSir Benjamin Slade. A 72 anni non ha ancora trovato la donna della sua vita, colei che possa dargli un figlio a cui lasciare tutta la sua eredità. Nonostante prometta alla fortunata anche una rendita fissa annuale superiore al milione di euro, tutti i suoi tentativi di accasarsi al momento sono falliti. Così ha deciso di iniziare una ripubblica lanciando il suo annuncio sui principali media d’Oltremanica. “Non sono un tipo che si scoraggia facilmente, ma la mia rifinora non ha portato ai risultati sperati”. Non si può stentare a crederlo, d’altra parte Sir Benjamin Slade, può vantare antenati in comune con l’attuale famiglia reale, ma anche e sopratun patrimonio(in sterline) che alletta chiunque. Ma, per affinare la ri, il nobile ha diffuso anche la lista dei requisiti che deve ...