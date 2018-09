Milan | nuova pretendente per Paquetà

San Siro - pronto il piano 'secolare'. Con la nuova dirigenza - Milan e Inter tornano in... Comune : Luci a San Siro: in attesa che tornino quelle delle notti di coppa, si riaccendono i riflettori sulla questione del futuro dell'impianto Meazza. Il passaggio di proprietà in casa Milan e il ...

Milano : inaugurata nuova linea tram 15 - Rozzano più vicina al capoluogo (2) : (AdnKronos) - "Oggi, finalmente, consegniamo alla nostra città un’opera attesa da anni e decisiva per migliorare la qualità della vita di tanti pendolari rozzanesi, lavoratori e studenti, che ogni giorno si spostano verso Milano" spiega il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati. "Dopo dieci anni siamo

Milano : inaugurata nuova linea tram 15 - Rozzano più vicina al capoluogo : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Rozzano più vicina al centro di Milano: è stata inaugurata oggi la nuova tratta del tram 15, un’opera che i cittadini di Rozzano attendono da tempo e che finalmente è stata realizzata. All’evento hanno partecipato il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati, l’assessore alla

Immigrati - a Milano una nuova famiglia per Mohammed : è il primo in Italia : A Vittuone, nell'hinterland, il debutto del progetto "Terreferme" di Unicef e CNCA per promuovere l'accoglienza dei minorenni stranieri senza famiglia nel nostro paese

PG Esports annuncia la nuova “Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup” : un torneo dal vivo che culminerà alla Milan Games Week 2018 : I numeri da capogiro degli Esports (giochi elettronici praticati a livello competitivo) sono ormai cosa nota. Solamente in Italia sono oltre 260 mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi : è facile capire perché molte realtà abbiano deciso di supportare questo mondo. Nel nostro paese a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c'è il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo che, per il ...

Migranti : Milano - striscione Forza Nuova in sede Caritas : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Blitz di Forza Nuova nella sede della Caritas Ambrosiana di via San Bernardino, a Milano, dove è stato appeso uno striscione con la scritta 'Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituiteci'. Il gesto è stato rivendicato sulla pagine Facebook del movimento pe

Milano - migliaia in piazza per dire No all’incontro Orban-Salvni. Civati : “Da qui parta nuova sinistra” : piazza San Babila si riempie per il sit-in di protesta organizzato da “Europa senza Muri” e i “sentinelli di Milano” in contemporanea all’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il premier ungherese Victor Orban. All’appello hanno risposto anche Anpi, Cgil, Acli, oltre a partiti come Pd, LeU e Possibile. Proprio Pippo Civati, tra i protagonisti della protesta sul molo di Catania per la ...

Milan - la nuova e vecchia vita di Paolo Maldini : Non potrà mai essere un ritorno quello di Paolo Maldini al Milan. Al massimo un nuovo incontro. Perché non potranno mai essere 9 anni e 87 giorni distanti ad aver sbiadito in lui i colori rossoneri. A ...

Con il trio jazz di Gianni Cazzola al via la nuova stagione live del Bonaventura Music Club di Milano : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è, come sempre, libero , il martedì la prima consumazione costa 10 euro, . Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.

Castillejo è rossonero - Samu porta con sè la bella fidanzata Noemi : ecco la nuova Wags del Milan [GALLERY] : Noemi Castillejo è la nuova Wags del Milan, la giovane spagnola è la fidanzata del neo calciatore rossonero Samu Castillejo è un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante è approdato a Milano in queste ore ed è alle prese con le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club di Elliot. Lo spagnolo, arrivato ai rossoneri dal Villareal, potrebbe rappresentare una pedina importante per la rosa di Gattuso, che pare ...

Nuova missione nelle riserve indiane per Raffaella Milandri : In passato ha già visitato molti Popoli Indigeni, nelle più remote zone del mondo. Tra gli obiettivi, questa volta, portare solidarietà, mettere a fuoco i problemi nelle riserve e incentivare, ...

Milan - Manuel Locatelli va al Sassuolo e saluta così : clamoroso schiaffo alla nuova proprietà : Andrà al Sassuolo , ma Manuel Locatelli non poteva lasciare il Milan senza un ringraziamento via social. Sorpresa, relativa,: non un pensiero per la vecchia dirigenza, Li Yonghong e i cinesi, e la ...

MILINKOVIC SAVIC Milan : NUOVA OFFERTA?/ Ultime notizie - la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione : MILAN, ultima offerta per MILINKOVIC? Operazione da 125 milioni di euro tra prestito, riscatto e contropartite. Ma la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco rossonero : primi contatti con lo Spartak Mosca per Quincy Promes : Il club rossonero ha sondato il terreno con lo Spartak Mosca per Quincy Promes, giocatore olandese che gradirebbe il trasferimento in serie A Nuovo obiettivo per l’attacco del Milan, si tratta di Quincy Promes, esterno offensivo olandese di proprietà dello Spartak Mosca. primi sondaggi del club rossonero, che vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con un giocatore di sicuro affidamento, capace di segnare quasi cento gol con la ...