Migranti - Legnini : diritto asilo in Carta : 15.37 Sul diritto di asilo "gli indirizzi giurisprudenziali non possono prescindere dall'articolo 10 della Costituzione, che è chiaro, nitido e forte". Così il vicepresidente del Csm Legnini. Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma costituzionale".