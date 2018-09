: Migranti,intesa Berlino-Roma alla firma - NotizieIN : Migranti,intesa Berlino-Roma alla firma - CyberNewsH24 : #Migranti,intesa Berlino-Roma alla firma - infooggi : Ministro dell'Interno tedesco: pronto #accordo #Germania-#Italia sui #migranti - #InfoOggi #Info #Oggi -

Il ministro dell'Interno tedesco ha chiuso la trattativa con l'Italia sul respingimento dei. "L'è sul tavolo di Salvini",ha detto il ministro Seehofer."Vediamo se quello concordato saràto",ha aggiunto. Accordi per respingimenti entro 48 ore per iche abbiano chiesto asilo in un altro paese,sono statiti dacon Madrid ed Atene., inoltre, chiede di consegnare atanti profughi quanto ne arrivano nelle penisola.(Di lunedì 10 settembre 2018)