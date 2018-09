Migranti | ONU | Manderemo nostro personale in Italia

Onu - Bachelet : “Task force in Italia per monitorare atti di violenza e razzismo contro Migranti - africani e Rom” : “Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom”. Parole di Michelle Bachelet, nuovo Alto Commissario Onu per i diritti umani. L’ex presidentessa cilena, a un mese dalla nomina, esordisce al 39° Consiglio di Ginevra con un’orazione tutta rivolta al tema delle migrazioni, e annuncia ...

Migranti - Onu : stop navi Ong è devastante : 12.00 "Il governo italiano ha negato l'ingresso di navi di soccorso delle Ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili". Lo ha detto Bachelet, Alto Commissario Onu dei diritti umani. Cala il numero di Migranti che attraversa il Mediterraneo, ma non il tasso di mortalità, ha aggiunto,esortando l'Ue al soccorso umanitario e a "garantire l'accesso all' asilo ...

Denuncia Unhcr in Libia : “atrocità indicibili contro Migranti e bimbi”/ Onu - “misure detentive alternative” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Migranti - in Libia trafficanti con falso logo Onu. La denuncia Unhcr : trafficanti di uomini in azione in Libia camuffati da operatori delle Nazioni Unite e colpevoli di abusi e violenze su Migranti intercettati al loro arrivo nel paese. L'allarme per l'utilizzo ...

Libia - scatta tregua a Tripoli - Onu "gela" Macron/ Ultime notizie - Migranti spostati in centri di detenzione : Libia, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro Migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

Libia - Onu : raggiunto accordo. A Tripoli scatta la tregua : migliaia di Migranti in fuga : Dopo nove giorni di combattimenti a Tripoli, almeno sessanta morti tra cui donne e bambini e oltre 160 feriti, le milizie libiche hanno raggiunto un accordo per deporre le armi. Una tregua - che ora...