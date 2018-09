Migranti | oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni Tra le vittime anche

Migranti : Msf - oltre 100 morti nel naufragio di un gommone davanti a coste libiche : oltre 100 Migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche tra l'1 e il 2 settembre. Lo riferisce l'Ong Medici senza frontiere, in base al racconto di alcuni sopravvissuti. Il gommone naufragato, partito insieme a un altro rimasto quasi in panne, aveva a bordo 165 adulti e 20 bambini, di varie nazionalità: sudanesi, maliani, nigeriani, camerunesi, ghanesi, libici, algerini ed egiziani. Testimoni hanno ...

Migranti : Msf - oltre 100 morti nel naufragio di un gommone davanti a coste libiche : oltre 100 Migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche tra l'1 e il 2 settembre. Lo riferisce l'Ong Medici senza frontiere, in base al racconto di alcuni sopravvissuti. Il gommone ...

Oltre 300 Migranti salvati da Spagna : ANSA, - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend Oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a ...

Oltre 300 Migranti salvati da Spagna : ANSA, - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend Oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a ...

Oltre 600 Migranti sbarcati in Andalusia : ANSAmed, - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo ...

Oltre 600 Migranti sbarcati in Andalusia : ANSAmed, - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo ...

Oltre 600 Migranti sbarcati in Andalusia : ANSAmed, - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo ...

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui Migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere

Migranti - gli effetti delle politiche di Matteo Salvini : in tre mesi oltre 12.000 irregolari in più : Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, basato sui dati del Viminale e diffuso dal quotidiano La Repubblica, nei primi tre mesi di governo Lega-M5S e di politiche migratorie targate Salvini, il numero dei Migranti irregolari in Italia è aumentato di 12.450 unità.Continua a leggere

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Salvini : con oltre 48.000 Migranti respinti Macron deve tacere : Roma, 30 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron sul tema dei migranti. 'Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi ...

Salvini : con oltre 48.000 Migranti respinti Macron deve tacere : Roma, 30 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron sul tema dei migranti."Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi ...

Laura Boldrini - oltre la follia : 'Salvini popolare come i dittatori. Oggi i Migranti - domani...' : Reduce dalla visita di cortesia alla nave Diciotti, tra i migranti, una ritrovata vetrina politica per l'ex presidenta della Camera caduta nel dimenticatoio al 4 marzo, la deputata di LeU riversa sul ...

Migranti : oltre 100 passano muro a Ceuta : ANSA, - MADRID, 22 AGO - Nuovo assalto alla barriera che separa l'enclave spagnola di Ceuta, in Marocco: oltre centro Migranti questa mattina sono riusciti a superare la recinzione alta sette metri e ...