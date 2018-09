Migranti | oltre 100 morti in un naufragio in Libia

Migranti - Msf : oltre 100 morti in naufragio in Libia. Anche 20 bambini - : Medici Senza Frontiere riporta alcune testimonianze dei sopravvissuti soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms il 2 settembre: "Quando i soccorritori sono arrivati, il gommone era ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. “Superstiti subito chiusi in campi di detenzione” : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni : tra loro 20 bimbi. Fatto ricostruito dai superstiti : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. Tra le vittime anche 20 bambini : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Migranti : Msf - oltre 100 morti nel naufragio di un gommone davanti a coste libiche : oltre 100 Migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche tra l'1 e il 2 settembre. Lo riferisce l'Ong Medici senza frontiere, in base al racconto di alcuni sopravvissuti. Il gommone naufragato, partito insieme a un altro rimasto quasi in panne, aveva a bordo 165 adulti e 20 bambini, di varie nazionalità: sudanesi, maliani, nigeriani, camerunesi, ghanesi, libici, algerini ed egiziani. Testimoni hanno ...

Oltre 300 Migranti salvati da Spagna : ANSA, - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend Oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a ...

Oltre 600 Migranti sbarcati in Andalusia : ANSAmed, - MADRID, 4 SET - Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti al largo delle coste dell'Andalusia. Oltre 660 migranti su 16 imbarcazioni sono stati tratti in salvo ieri nel Mediterraneo ...

Fico : “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini - sui Migranti M5s non andrà oltre” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di migranti e dello scontro con il ministro dell'Interno: "A me della mia difesa e di creare la polemica costantemente non mi frega assolutamente niente. Non mi frega niente neanche di rispondere a Salvini". E assicura: "Il M5s si può muovere nei limiti del contratto di governo, ma troppo al di là non si potrà più muovere".Continua a leggere