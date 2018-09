Migranti |  Msf | oltre 100 morti nel naufragio di un gommone davanti a coste libiche

agi

(Di lunedì 10 settembre 2018)100sonoin unal largo delletra l'1 e il 2 settembre. Lo riferisce l'Ong Medici senza frontiere, in base al racconto di alcuni sopravvissuti. Ilnaufragato, partito insieme a un altro rimasto quasi in panne, aveva a bordo 165 adulti e 20 bambini, di varie nazionalità: sudanesi, maliani, nigeriani, camerunesi, ghanesi, libici, algerini ed egiziani. Testimoni hanno raccontato che dalfu lanciato un Sos alla Guardia costiera italiana ma non sarebbero arrivati soccorsi.