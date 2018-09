Migranti - Msf : 'Oltre 100 morti in naufragio al largo della Libia' : Oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia ...

Roma - rilasciati i 16 Migranti della Diciotti/ Msf vs Polizia : “violati diritti”. Salvini - “sono clandestini” : Roma, Polizia cerca i migranti della Diciotti fuggiti da Rocca di Papa: "prelevati 16 ragazzi. Li abbiamo accolti nel nostro campo nei giorni scorsi", ammette il centro Baobab(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Migranti - MSF : “Inaccettabile violazione del diritto alle cure mediche” : “Questa mattina la Polizia di Stato ha portato via alcuni Migranti mentre erano in fila per ricevere assistenza da parte di un’équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) presso il presidio Baobab a Roma, dove si raccolgono Migranti e rifugiati che non trovano accoglienza nei centri della città”. Per MSF si tratta di un’inaccettabile violazione del diritto alle cure mediche. “Ricevere cure mediche è un diritto universale riconosciuto ...

Migranti - Diciotti sempre ferma a Catania. Msf chiede di autorizzare lo sbarco : L'allarme del Garante per l'Infanzia: «A bordo ci sono 30 minori non accompagnati. Loro non possono essere respinti»

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : Ue “contatti con Stati Membri”/ Msf a Conte - “prima le persone” : nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Nave Aquarius con 141 Migranti a bordo - Msf : assegnateci porto sicuro | : L'imbarcazione della ong SOS Méditerranée ha salvato decine di persone al largo della Libia e denuncia: 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà. Msf chiede ai governi europei di "assegnare un luogo ...

Migranti : Msf - Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia : La nave Aquarius di Medici senza frontiere non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare. "La Libia non è un posto sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e Migranti. Un posto sicuro è un luogo dove vengono assicurati i loro bisogni primari, ma anche dove possono chiedere la protezione a cui potrebbero avere diritto e dove non rischiano di subire ulteriori abusi e violazioni", è detto nel ...

Migranti : nave Msf "Aquarius" torna nel Mediterraneo : La nave "Aquarius" di Medici senza frontiere "torna in mare per continuare a salvare vite umane". Ne dà notizia la stessa ong in un comunicato, in cui si specifica che la nave salperà' oggi dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese "in cui ci siamo preparati ad affrontare un Mediterraneo profondamente mutato", scrive Msf.