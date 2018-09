Migranti | denuncia Onu | in Italia violenza e razzismo | invieremo team

Denuncia Unhcr in Libia : “atrocità indicibili contro Migranti e bimbi”/ Onu - “misure detentive alternative” : Libia, Unhcr: “Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu”. Le ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Migranti - in Libia trafficanti con falso logo Onu. La denuncia Unhcr : trafficanti di uomini in azione in Libia camuffati da operatori delle Nazioni Unite e colpevoli di abusi e violenze su Migranti intercettati al loro arrivo nel paese. L'allarme per l'utilizzo ...

Clavière - il parroco denuncia i Migranti che occupano la chiesa : è il "via libera" allo sgombero : Da sei mesi i locali sono in mano a un collettivo che aiuta i profughi diretti in Francia. Tensioni con i residenti

Razzismo e Migranti - denunciato Matteo Salvini : Dopo tanto parlare e l'apertura di un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, arriva una denuncia vera e propria. Salvini ha già detto che, qualsiasi cosa accada, lui sul caso Diciotti va "avanti" e non si "ferma". Difficile dunque immaginare che la denuncia depositata da un gruppo di cinque cittadini trevigiani per "istigazione all'odio razziale", aggravato dalla posizione di ministro della Repubblica, possa davvero preoccuparlo. Ma ...

No border denunciano atteggiamento machista della polizia francese contro i Migranti : "I poliziotti hanno l'atteggiamento che conosciamo: testosteronico e macho, un modo di fare aggressivo...". A dichiararlo sono i no border del collettivo Progetto 20k che nella propria pagina Facebook pubblicano un video col quale denunciano l"eccessiva brutalità con cui la Police francese, alla stazione di Menton Garavan (la prima dopo il confine italo francese di Ventimiglia) controlla un gruppo di migranti nascosti nella toilette del vagone ...

Migranti - Aquarius ancora bloccata nel Mediterraneo. La ong denuncia : “I libici non coordinano più i salvataggi” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée e Aquarius, spiega la situazione: “Abbiamo informato i centri di coordinamento italiano e maltese e che ci saremmo messi in una posizione di stand-by mentre cerchiamo di contattare altre autorità marittime competenti per provare a trovare un place of safety per sbarcare queste persone. Per il momento sia Malta ...

"I Migranti 'poveri' nei centri? Fanno acquisti online di lusso" : la denuncia del consigliere della Lega : Il tema dell'immigrazione, degli sbarchi nel nostro Paese e dei migranti nei centri di accoglienza sono attuali più che mai in questi giorni. Quasi ogni giorno, infatti, la nostra cronaca è condita da fatti che riguardano gli immigrati . Da aggressioni a nuovi arrivi, fino ad arrivare alle sistemazioni temporanee nei centri. E proprio qui ora vogliamo concentrarci. Spesso, ...

Braccianti morti - la denuncia Il pulmino con i Migranti rubato : Dopo la strage di Braccianti vittime di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel Foggiano, arriva la denuncia mediatica di Fratelli d'Italia partendo da una foto agghiacciante apparsa su facebook. Il primo a pubblicarla sul suo profilo, dopo averla scattata di persona, è un imprenditore agricolo del Foggiano... Segui su affaritaliani.it