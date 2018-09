Miglior smartphone | quale comprare

Migliori smartphone Android | La classifica di settembre 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad settembre 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di settembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

I dieci Migliori smartphone Android secondo AnTuTu ad agosto 2018 : le prestazioni : AnTuTu ha stilato la propria classifica mensile dei 10 smartphone Android più veloci che hanno ottenuto un punteggio medio più alto tramite l’omonimo Benchmark: ecco la lista.Come di consuetudine, ormai abitudinaria, il famoso Benchmark AnTuTu ha stilato l’ultima classica dei dieci smartphone Anndroid che ottengono il punteggio medio più elevato e che sono già prendenti sul mercato.AnTuTu svela la classifica dei 10 top smartphone ...

Migliori Smartphone economici : Scegliere un nuovo Smartphone non è semplice. Sul mercato ci sono moltissimi modelli di Smartphone economici e chi è meno esperto non sa su cosa basarsi per confrontare i vari modelli. Così in questa guida all’acquisto vi elencheremo i Migliori Smartphone Android economici. Molte persone acquistano Smartphone costosi, ignorando il fatto che per le loro esigenze andrebbe più che bene uno Smartphone a poco prezzo, con ottime caratteristiche ...

Migliori smartphone android estate 2018 : La classifica dei Migliori smartphone android di questa estate 2018 con tutte le offerte e novità tra i grandi marchi con in dettaglio ogni fascia di prezzo con i smartphone Migliori appartententi alla fascia dedicata. Questa guida aiuterà a scegliere ed individuare il nuovo smartphone tra i Migliori smartphone android in base alla fascia di prezzo e le proprie esigenze, con le caratteristiche elencate di ognuno in modo tale da capire quali sono ...

I Migliori smartphone di Ifa 2018 : L’Ifa di Berlino non è esattamente una fiera incentrata sulla telefonia; per le uscite di smartphone e tablet solitamente le aziende prediligono il Mobile World Congress di Barcellona o eventi organizzati per conto proprio. Nonostante questo però la manifestazione tedesca non manca mai di farsi occasione per diverse aziende di presentare i loro modelli più recenti o di annunciare l’arrivo nel vecchio continente di gadget già sul ...

Smartphone 400 euro : i Migliori da comprare : Quella degli Smartphone 400€ è attualmente la categoria più interessante sul mercato. Al suo interno potete trovare dispositivi davvero incredibili e anche qualche top di gamma oramai super scontato. Proprio per questo motivo, se siete interessanti ai migliori Smartphone a meno di 400€, sappiate che potrete togliervi più di una soddisfazione. In questo range non è raro incontrare un prodotto “all-round”, che riesce a coprire bene ...

Migliori smartphone batteria lunga durata : La durata della batteria di uno smartphone è forse l’aspetto più importante dei dispositivi moderni. Essi ci permettono di fare tutto: scattare una foto, restare in contatto con amici e parenti, consultare e-mail, condividere pensieri sui social network, registrare video, essere usati come navigatore e tanto altro. Purtroppo, però, tutto ciò ha un prezzo: la batteria dura sempre meno. Naturalmente in caso di viaggi o giornate molto ...

I 7 Migliori power bank per il tuo smartphone : Il mondo della telefonia mobile è sempre in continua evoluzione, tanto che oggi è possibile trovare smartphone di ogni tipo e per qualsiasi tasca. Sia che si tratti di un entry-level o dell’ultimo flagship appena presentato, il mercato offre una soluzione ad ogni esigenza. C’è un ma. E un accessorio che è essenziale più delle cuffiette. Nonostante gli smartphone risultino sempre più prestanti e abbiano superato la soglia psicologica ...

Le 5 Migliori app fotoritocco per il tuo smartphone Android : I nuovi smartphone usciti nel 2018 non possono fare a meno di una buona fotocamera. Scattiamo miliardi di immagini ogni giorno e abbiamo bisogno di un buon alleato che ci consenta di avere belle foto, magari da condividere al volo sui social. Questo significa che, oltre a un buon sensore, c’è la necessità di scaricare le migliori app in circolazione per modificare una foto e risaltarne i colori o l’inquadratura. Un’operazione che non ...

Smartphone Dual SIM : i Migliori da comprare : Scegliere fra i migliori Smartphone Dual SIM può non essere così facile come si è portati a pensare. La maggior parte delle volte infatti, si rinuncia alla qualità per puntare molto sul prezzo basso, fatto che può portare con sé alcuni svantaggi. Soprattutto in ambiente lavorativo infatti, avere uno Smartphone Dual SIM veloce e dalle ottime prestazioni può essere un vantaggio da non sottovalutare. Proprio per questo motivo oggi cercheremo di ...

EISA : Huawei P20 Pro è il Miglior smartphone dell'anno - : Ricordiamo che il terminale monta il primo chipset al mondo con tecnologia AI, mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 4000 mAh. Per maggiori informazioni su Huawei P20 Pro vi rimandiamo ...

Migliori smartphone per lavoro e business : Una delle domande che più frequentemente riceviamo riguarda quale smartphone per lavoro acquistare. Beh, sappiate che la bella notizia è che grazie al programma Android Enterprise Recommended di Google è possibile sapere quali sono gli smartphone del momento dedicati al mondo del business. Questa iniziativa fornisce raccomandazioni sui dispositivi e le reti aziendali più adatte per le implementazioni di Android in azienda. I dispositivi ...

I Migliori smartphone Top di gamma e potenti : I migliori smartphone del momento, i più potenti che ci siano, sono racchiusi in questa guida d’acquisto. Se non avete limiti di budget e cercate un dispositivo senza compromessi e che vi possa offrire il massimo sotto ogni punto di vista, allora siete capitati nel posto giusto. Possedere uno smartphone del genere significa avere design al top, fotocamera senza eguali, prestazioni scattanti e possibilmente un’ottima autonomia. Se ...