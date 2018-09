Microsoft | Windows 7 sopravviverà fino al 2023

Microsoft Store : risolto l’errore 0x800b0100 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Due giorni fa tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile hanno visto scaricare e installare dallo Store numerosissimi aggiornamenti relativi sia alle app di sistema che a quelle di terze parti come la PWA di Twitter. In realtà, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, non si tratta di update pubblicati dagli sviluppatori che vanno ad aggiungere funzionalità o semplicemente a fixare alcuni bug bensì sono delle ricompilazioni ...

Microsoft - aggiornamenti per Windows 7 fino al 2023 ma solo a pagamento : Il supporto esteso per Windows 7 sarebbe dovuto finire a gennaio del 2020, ma nelle scorse ore Microsoft ha deciso di prorogarlo di altri tre anni, fino a gennaio 2023. Le aziende che però sono intenzionate a usare il vecchio sistema operativo dovranno sottoscrivere un abbonamento dal costo crescente anno dopo anno. Il servizio garantisce soprattutto di avere aggiornamenti di sicurezza, mettendosi al riparo dagli attacchi informatici. È questa ...

Microsoft mette i paletti al supporto di Windows 7 - : Rilasciato a ottobre 2001 Windows XP era ancora installato sul 30% dei computer nel mondo nell'aprile del 2014, quando terminava il supporto esteso a pagamento. L' eccezionale longevità dello storico ...

Windows 10 : Microsoft aggiunge il supporto ad un’altra funzione telefonica : Abbiamo già visto come Microsoft abbia introdotto la compatibilità con il Bluetooth 5.0 e come nelle build Insider stia iniziando ad implementare le chiamate vocali ma, adesso, scopriamo un’altra interessante novità in merito. Secondo quanto riportato da MSPoweruser, con October 2018 Update il cui rilascio pubblico dovrebbe avvenire entro il prossimo mese, il Colosso di Redmond ha implementato nel suo sistema operativo desktop il supporto ...

Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? [Sondaggio] : Se con Steve Ballmer il futuro di Windows 10 Mobile non è stato mai messo realmente in discussione, con il nuovo CEO Satya Nadella cominciarono ad esserci le prime preoccupazioni già agli inizi del 2016 quanto venne chiuso il comparto hardware dei Lumia.-- Ufficialmente Windows 10 Mobile sarà supportato (almeno per quanto riguarda le ultime versioni) fino al 2019 ma lo sviluppo ossia il rilascio di nuove funzionalità è stato praticamente ...

Windows Core OS : altre conferme arrivano dai dipendenti Microsoft : Windows Core OS, il prossimo sistema operativo modulare di Microsoft basato su una rivoluzionaria interfaccia adattiva (CShell) compilata totalmente in UWP, riceve ulteriori conferme dagli stessi dipendenti della società. Il 14 agosto di quest’anno, quindi solo pochissime settimane fa, il Colosso di Redmond aveva pubblicato sul proprio account ufficiale di LinkedIn, il social network dedicato alla produttività, un annuncio di lavoro dove ...

Non solo Windows 10 - Microsoft apre le porte ad Alexa anche su Xbox One : Un’indiscrezione lanciata dai colleghi di Windows Central lo aveva già preannunciato e, adesso, con un post sul proprio blog, Microsoft ha ufficializzato il supporto di Xbox One ai dispositivi Echo. Dopo Windows 10, anche su Xbox gli utenti possono quindi utilizzare ora l’assistente AI targato Amazon, oltre ovviamente Cortana che è supportata da tempo, per gestire la propria console. Attualmente la funzionalità risulta abilitata ...

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Ink [Insider] : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto per Windows Ink. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.39.12431.0 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al canale Fast Ring. Ink support is now available to #WindowsInsiders! Become an Insider to try it out and let us know what you think! https://t.co/Jvkj6hXIeW ...

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Ink [Insider] : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto per Windows Ink. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.39.12431.0 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al canale Fast Ring. Ink support is now available to #WindowsInsiders! Become an Insider to try it out and let us know what you think! https://t.co/Jvkj6hXIeW ...

Windows 10 : Microsoft garantisce aggiornamenti più leggeri : Dalla nascita di Windows 10, Microsoft ha provveduto a migliorare sempre di più la gestione degli aggiornamenti di Windows Update seguendo i feedback inviati dagli utenti. Tra le modifiche apportate con le varie versioni dell’ultimo sistema operativo desktop targato Redmond spiccano sicuramente l’Unified Update Platform (UUP) che ha permesso di ridurre le dimensioni dei download fino al 35% e l’ottimizzazione software affinchè ...

Microsoft Store : Wish List e sezione abbonamenti in roll-out per gli utenti Windows 10 : In questi ultimi giorni l’app del Microsoft Store sta ricevendo silenziosamente alcune novità interessanti tramite degli aggiornamenti lato server che vengono rilasciati su Windows 10 in modo molto graduale. La prima novità degna di nota è, sia sul WEB che sulla Universal Windows App, l’implementazione della richiestissima funzione Wish List che il Colosso di Redmond ha tradotto in italiano con “Elenco Preferenze”. Nello ...

Windows 10 : Come rendere la barra delle applicazioni trasparente [Agg.1 Microsoft Store] : [Aggiornamento1 24/08/2018] TranslucentTB può essere ora scaricato anche dal Microsoft Store: TranslucentTB (Gratis, Windows Store) ? Articolo originale, TranslucentTB è un programma gratuito che non necessita di installazione e consente di modificare l’effetto di trasparenza della barra delle applicazioni, rendendolo persino del tutto completo. Scaricare Translucent: Scaricare da qui; Estrarre l’archivio nella cartella che ...

WPS Office disponibile al download per Windows 10 sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : L’app Microsoft To-Do continua ad aggiornarsi sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile arrivando alla versione 1.38.12321.0.-- Changelog - Utilizzi #tag per mantenere organizzate le tue attività da fare? Allora sarai felice di sapere che ora supportiamo i #tag nelle note, così come nel titolo delle attività. Hai avuto problemi nel sincronizzare il tuo account o hai incontrato strani messaggi di errore? Con ...