Michelle Bachelet | da ex presidentessa del Cile a prima donna a capo dell' Alto

corriere

: #Onu, l'alto Commissario per i diritti umani Michelle #Bachelet: 'In Italia violenza e razzismo, invieremo un team'… - RaiNews : #Onu, l'alto Commissario per i diritti umani Michelle #Bachelet: 'In Italia violenza e razzismo, invieremo un team'… - Emagorno : Le parole dell’Alto Commissario per i diritti umani #Onu Michelle #Bachelet fanno male. L’Italia si ritrova a esser… - pietroraffa : 'Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) I have been a refugee and a physician - including for children who experienced torture and the enforced disappearance of their parents», ha raccontato lei stessa, «Sono stata detenuta politica e ...