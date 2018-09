“Mi manchi!” Incidente stradale | muore un giovane 27enne Lutto nel mondo del calcio Il

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018)neldel. Drammatico l’epilogo di unavvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del SiracusaDavide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in unin contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere della squadra di, che sedeva lato passeggero nell’auto che ha sbandato finendo fuoristrada. Per Davide non c’è stato nulla da fare: la corsa disperata dei soccorsi non è valsa a nulla. Gomis, invece, è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera della città di Siracusa ed è stato dimesso nella mattinata di ieri.Solo lievi ferite per l’estremo difensore ventenne. Maurice Gomis, ...