Meteo | ecco l'apice del caldo | attesi 33° | ma peggiora da Giovedi' !

Meteo - stop al caldo e maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine - ecco dove : Meteo , le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il...

Meteo - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...

Meteo - fa ancora caldo ma non per molto : da giovedì piogge e temporali - ecco dove : ' Ultimi deboli fenomeni oggi sull'Italia , residue conseguenze della perturbazione giunta a ridosso dello scorso weekend e che ora continua nel suo allontanamento verso i Balcani. La pressione è ...

Previsioni Meteo - ecco la tendenza stagionale per l’autunno : circolazione umida e instabile atlantica con stagione piuttosto piovosa : La redazione di meteoWeb è al vaglio dei primi dati grossolani in riferimento al prossimo AUTUNNO. Si tratta di dati che prendono in considerazione l’andamento termico oceanico, sue possibili evoluzioni elaborate dai modelli stagionali, nonché l’andamento termico-barico pregresso a scala emisferica. Da essi evinciamo un tendenziale, per il prossimo AUTUNNO, contrassegnato da una spiccata dinamicità barica su Centro Ovest Europa. I settori ...