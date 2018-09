Maurizio Martina | ' Salvini restituisca i 49 milioni | Di Maio chieda scusa per le bugie'

Pd da comiche. Maurizio Martina - suicidio perfetto : il giorno in cui scende in piazza contro Lega e M5s... : Che il Pd sia un partito allo sbando lo si coglie da alcuni dettagli. Per esempio la data scelta dal segretario Maurizio Martina per la manifestazione di piazza contro il governo , e già qui ci ...

Il segretario del Pd Maurizio Martina ai cancelli dell'Ilva. I dem preparano l'esposto alla Corte dei Conti contro Di Maio per danno erariale : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato questa mattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto prima dell'inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Pd tarantino e ha incontrato li operai."Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell'azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la Continuità produttiva salvaguardando i posti di ...

Maurizio Martina - questo governo ha fallito - i 5 Stelle succubi della Lega di Salvini : Polemico e duro attacco di Maurizio Martina ai danni del governo Un ministro indagato e un presidente del Consiglio che non interviene. Per il segretario del Pd Maurizio Martina, intervistato dalla Stampa, Lega e M5S “hanno dimostrato incoerenza e incapacità. Il governo ha fallito e l’Italia è più debole” e da Conte solo un “silenzio inaccettabile” sulla situazione del suo ministro. Il premier “non può sottrarsi alla responsabilità di ...

Maurizio Martina : "Il Pd deve ripartire dai fischi di Genova per cambiare" : Il Pd prova a ripartire dopo i fischi a Genova. Lo fa con il suo segretario, Maurizio Martina, che sprona il partito a ripartire proprio da quella contestazione: "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare"."L'unica cosa da non fare - aggiunge Martina - è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a ...

Maurizio Martina vuole un Pd “senza Goldrake”. Basterà? : Roma. Dice Maurizio Martina che è finita la stagione di Goldrake alla guida del Pd. “Non esiste più la storia che basta una leadership per cambiare la partita… Questo lavoro non sarà mai il lavoro di uno. Se arriva Goldrake, da solo, non ce la fa. Serve una grande operazione collettiva”. Sembra, a s

Maurizio Martina attacca Davide Casaleggio : “Sua idea del Parlamento pericolosa - può alimentare autoritarismo” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, attacca Davide Casaleggio e la sua idea - definita "pericolosa" - di superare il Parlamento in favore della democrazia diretta: "C’è il rischio di un gigantesco ritorno al passato, la sua idea può alimentare una nuova forma di autoritarismo".Continua a leggere

Matteo Renzi - il colpo basso di Maurizio Martina : si prende la Festa dell'Unità - chi gli invita a tradimento : Il colpo di mano di Maurizio Martina . Era il segretario fantoccio, invece sta cercando di cambiare pelle al Pd con una serie di pugnalate a Matteo Renzi . Ci aveva provato, fallendo, imbastendo una ...

Governo - Maurizio Martina : 'la propaganda del governo produce più morti' : Ma il fatto che l'incertezza riguarda tutta l'economia. E l'imprenditore non ha certezza sul futuro'. 'Non penso di creare occupazione con un decreto, il decreto punta a ripristinare diritti', ha ...

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Il segretario Pd Maurizio Martina incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez : “Lanciamo una nuova sinistra europea per battere i nazionalismi” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, è volato a Madrid per incontrare il leader del Psoe e premier spagnolo Pedro Sanchez per discutere della creazione di una nuova sinistra democratica europea in vista delle prossime elezioni europee del 2019. L'obiettivo della nuova formazione politica sarà soprattutto il contrasto all'avanzata dei populismi e dei nazionalismi.Continua a leggere

Maurizio Martina presenta la nuova segreteria del Pd - ma Emiliano non ci sta : Martina ha presentato la nuova squadra della segreteria, con volti noti e senza un vice. La formazione non soddisfa tutti ed è arrivato anche il no di Michele Emiliano all'ingresso. "Caro Maurizio Martina abbiamo preso atto della tua volontà di avere Fronte Dem nella segreteria del Pd ma non possiamo accettare la tua proposta senza garanzia di un profondo cambiamento di linea politica rispetto al disastroso passato. Conta sempre ...

Pd - la segreteria di Maurizio Martina - tutti i nomi/ Calenda parte all'attacco : "facciamoci del male" : Pd, la segreteria di Maurizio Martina, tutti i nomi: Marianna Madia alla comunicazione, Gianni Cuperlo alle riforme, da Teresa Bellanova a Nannicini. Calenda all'attacco(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : "Le critiche a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste" : Le critiche di ieri di Matteo Renzi a Paolo Gentiloni? "sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, interpellato al telefono dall'Ansa. "Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso", aggiunge. "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".Dal palco dell'Ergife ieri all'assemblea del Pd, Renzi si è preso la ...

Maurizio Martina confermato alla segreteria del Pd : 15.00 - Come anticipato dalle indiscrezioni, Maurizio Martina è stato eletto segretario del Partito Democratico, dopo esserne stato reggente per mesi. Con soli 7 voti contrari e 13 che hanno preferito astenersi, l'Assemblea del Partito Democratico ha votato a favore di Martina, che resterà in carica fino alla prossime primarie del PD, previste per l'inizio del 2019 in vista delle elezioni europee.11.30 - L'attuale segretario reggente del Pd ...