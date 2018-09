Mattino Cinque | Puntata 10 settembre 2018 | In diretta dalle ore 8 | 45

Ripartono Unomattina e Mattino Cinque. Francesco Vecchi non è andato a casa : Panicucci vs Vecchi Unomattina e Mattino Cinque tornano a dare il buongiorno agli italiani. I due contenitori mattutini, rispettivamente di Rai 1 e Canale 5, debuttano nella nuova stagione tv 2018/2019. Unomattina 2018/2019: squadra che vince non si cambia Riprende questa mattina – lunedì 10 settembre – il programma che da più di trent’anni accende il Mattino di Rai 1. Alla conduzione della nuova edizione, confermata in ...

Federica Panicucci : «Riapro il mio salotto di Mattino Cinque» - : Sono successe tante cose, il programma si è evoluto, ha cambiato forma più volte pur mantenendo quel mix vincente tra cronaca nera, cronaca rosa, attualità e costume. È come sfogliare un settimanale ...

