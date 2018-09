Mattino 5 | Cecchi Paone contro Fedez e Chiara Ferragni

lanostratv

(Di lunedì 10 settembre 2018) AlessandroCinque criticaE’ appena terminata la primissima puntata della nuova edizione di5 condotta da Federica Panicucci e dal giornalista Francesco Vecchi. E nella seconda parte della trasmissione c’è stato il consueto talk show con tanti ospiti. L’argomento trattato è stato l’evento dell’anno: il matrimonio dicelebrato nella ridente cittadina siciliana di Noto. E proprio tra gli ospiti c’è chi ha storto il naso su questo evento, temendo che Noto adesso possa perdere il suo fascino. Chi? Il giornalista Alessandro, il quale ha dito: “Il terribile cambiamento in cui è caduta la cittadina. Noto è come Rimini, ha perso quella caratteristica di quella capitale barocca, il sindaco lo ha messo in conto?” A quel punto il sindaco, in ...