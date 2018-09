Manzi non perdona Fenati : “Ha provato ad ammazzarmi”/ Video Moto2 Misano - Crutchlow : “Merita espulsione” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Manzi non perdona Fenati : “ha provato ad ammazzarmi” : Il Pilota Fenati nella bufera dopo il clamoroso gesto nei confronti di Stefano Manzi ovvero quello di aver tirato la leva del freno dell’avversario nel rettilineo. Manzi non ha intenzione di perdonare Fenati: “Fenati mi ha affiancato in rettilineo e con la sua mano sinistra ha tirato la mia leva del freno anteriore, viaggiavo a 217 chilometri orari, mi ha toccato con una pressione sulla leva di 20 bar e, considerata la ...

Moto2 – Fenati tira il freno a Manzi e non chiede scusa - il pilota cerca un alibi : “lui ha tentato di buttarmi fuori pista” : Romano Fenati preme il freno di Stefano Manzi e viene bandito dalla Moto2 per due gare: la ‘giustificazione’ del pilota di Ascoli Piceno dopo il suo grave gesto Un gesto di Romano Fenati durante la gara di Moto2 ha lasciato sbigottiti proprio tutti. A Misano, durante il tredicesimo appuntamento di stagione della classe 250, il pilota italiano ha premuto la leva del freno a Stefano Manzi mentre i due correvano a 200 km/h. Il ...

Moto2 – Fenati tira la leva del freno a Manzi - le dure parole di Stefano : “se non lo incontro sto bene lo stesso” : Stefano Manzi commenta il folle gesto di Romano Fenati: le parole del giovane pilota italiano, futuro compagno di squadra del 22enne di Ascoli Piceno Un episodio davvero spiacevole, oggi, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo un contatto di gara con Stefano Manzi, Romano Fenati gli si è accostato, tirandogli la leva del freno e, dunque, mettendolo seriamente in pericolo (QUI IL VIDEO). Fenati è stato ...