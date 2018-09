Mandzukic | gol | dedizione e firma

Parma-Juventus - le pagelle bianconere : Mandzukic gol e assist - Matuidi brilla : SZCZESNY - voto: 5,5 La traversa lo grazia sul missile di Stulac e sull'azione del pareggio si fa sorprendere. Si riscatta un po' su Rigoni, ma nel primo regno di Buffon non regala mai sicurezza. ...

Parma-Juve- L'Inter supera 3-0 il Bologna e porta a casa la prima vittoria in campionato. Decidono i gol di Nainggolan, Candreva e Peris. L'ex Roma, autore di un'ottima partita, sigla il primo gol alla prima presenza. Una pedina fondamentale, una pedina cruciale nel 4-2-3-1 costruito da Spalletti. Assente Icardi per un problema nel riscaldamento, solo

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 1-1 : Mandzukic subito in gol - Gervinho pareggia i conti. Che occasione per Khedira! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Juventus-Lazio 2-0 : in gol Pjanic e Mandzukic : J UVENTUS-LAZIO 2-0, primo tempo 1-0, MARCATORI: 30' pt Pjanic; 30' st Mandzukic JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, dal 39' st Bentancur,, Pjanic, dal 24' ...

Mondiali Russia - delirio Francia : autogol di Mandzukic [VIDEO] : Mondiali Russia – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, si stanno affrontando Francia e Croazia. Spettacolo sexy sugli spalti prima del match, poi anche in campo, al 18′ la squadra di Deschamps in vantaggio. Calcio di punizione battuto forte da Griezmann, tocco di testa di Mandzukic che beffa il proprio portiere, Francia in vantaggio 1-0. GOAAAAAAAAAL FRANCE TAKE THE LEAD FROM AN OWN ...

Mondiali 2018 Russia - trionfa la Croazia 'italiana' : in gol Perisic e Mandzukic : Perisic e Mandzukic, due facce "cattive" da far paura. Il primo sorride qualche volta in più, ma entrambi svolgono il loro compito al meglio: aiutano la squadra e fanno gol. Due uomini che porteresti ...

Mondiali 2018 - Croazia-Inghilterra 2-1 : Mandzukic gol ai supplementari : MOSCA , RUSSIA, - Troppo facile e forse anche un po' ingiusto fare la battuta. Ma l'Inghilterra 'torna a casa', per lasciare alla Croazia la finale di Coppa del Mondo. Mandzukic ha deciso infatti la partita di Mosca grazie a un gol nel secondo tempo supplementare, con un assist di Perisic. Era stato proprio l'interista a pareggiare i conti nel secondo tempo, ...