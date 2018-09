Mafia - Blitz della polizia a Foggia contro clan Perna : La polizia di Foggia, insieme a quella di Bari e del Servizio centrale operativo, sta eseguendo una vasta operazione, coordinata dalla Dda di Bari, nei confronti di appartenenti al gruppo criminale facente capo al pregiudicato Girolamo Perna. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), alla detenzione e porto di numerose armi da sparo, tutti aggravati dal ...

Mafia - blitz contro il clan della processione con inchino : dieci arresti a Catania : Avevano fatto parlare di loro nel dicembre del 2015 quando due cerei si erano inchinati durante una festa patronale a Paternò. Un gesto che era stato interpretato come devozione al boss. Oggi la procura di Catania decapita il clan Assinnata, affiliato alla famiglia Santapaola. dieci le persone colpite dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere: tra queste Domenico Assinnata, 28 anni, figlio del boss Salvatore. Sono tutti chiamati a ...

Mafia - sequestrati 60 milioni a imprenditore "vicino a Messina Denaro"/ Blitz Gdf - ecco cos'è successo : Mafia, sequestro da 60 milioni a imprenditore "vicino a Messina Denaro": ultime notizie, Giovanni Savalle è considerato vicino al super boss latitante(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Mafia Roma - blitz Casamonica : altri due arresti - sono figli dei boss

Blitz Casamonica - ‘A Roma la Mafia non esiste’ : “A Ostia la mafia non esiste” ha ripetuto più volte negli studi televisivi Domenico Spada, fermato durante l’operazione di oggi contro il clan Casamonica. “A Roma la mafia non esiste. E’ stato certificato che mafia capitale non esiste”, ripetevano a gran voce i legali di Buzzi e Carminati alla fine del processo conclusosi nel 2017 nato dall’inchiesta sul Mondo di mezzo, per cui i giudici della X sezione penale di Roma non hanno riconosciuto a ...

Mafia - blitz delle Fiamme Gialle : 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona

Mafia - blitz delle Fiamme Gialle : 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona

Blitz contro Mafia Palermo - in cella anche il "re" del riciclaggio che ripuliva i soldi dei clan : La Guardia di Finanza sta eseguendo 24 arresti nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L'indagine ha portato alla luce il ruolo di Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa Nostra orfana di Totò Riina, capace di riciclare fiumi di denaro.Giuseppe Corona è il personaggio chiave dell'inchiesta. ...