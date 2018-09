Lunedi 10 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso delle Signore 11.43%. Bene Detto Fatto (7.02%) - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.6% - Il Paradiso delle Signore 11.4% : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.022.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. In 7.6 mln per la nazionale : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv lunedì 10 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Portogallo - Italia, Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Shall we dance? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 PresaDiretta - Caldo Artico ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Adaline - L'eterna giovinezza ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tre uomini e una gamba ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018 : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto .000 spettatori ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 10 Settembre 2018 : Film Stasera in TV: Adaline - L'eterna giovinezza, Shall We Dance?, Tre uomini e una gamba, Delitto ai Caraibi, Il buongiorno del mattino, Ted 2, Capitan Harlock, Birdman

PresaDiretta : la puntata di lunedì 10 settembre sui cambiamenti - ... - : Eppure quando la scienza ci dice che è in atto un rapido e grande cambiamento climatico noi chiudiamo gli occhi. Questa è la grande cecità '. La scheda della puntata: Caldo artico A PresaDiretta uno ...

Il film da vedere lunedì 10 settembre : Adaline – L’eterna giovinezza : Questa sera, 10 settembre, il film da vedere è Adaline – L’eterna giovinezza, di nuovo su Canale 5 per tutti gli amanti del genere drammatico/fantastico: la sbalorditiva vita di una donna il cui tempo si è fermato. Una storia incredibile, intensa, romantica, una “favola” meravigliosa. film da vedere, 10 settembre: Adaline – L’eterna giovinezza, con la splendida Blake Lively Adaline-L’eterna giovinezza (2015), film suggerito per la ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni : da lunedì 10 a venerdì 14 settembre 2018 : Scopriamo insieme le Anticipazioni dei cinque episodi settimanali, della nuova versione soap della fiction successo di Rai1.

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (lunedì 10 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi lunedì 10 settembre. Il big match è Portogallo Italia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 08:50:00 GMT)

STASERA IN TV - i programmi tv di lunedì 10 settembre 2018 in prima serata : Ecco a voi una panoramica dei programmi televisivi che andranno in onda STASERA, 10 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Rai 1 trasmette l’incontro di calcio Nations League: Portogallo – Italia a partire dalle ore 20.30. Segnaliamo in daytime il debutto della nuova soap Il Paradiso delle Signore, in onda alle 15.30. Rai 2 propone il film Shall we dance? (Usa, 2004) con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Lisa Ann ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 10 settembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 10 settembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 10 settembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 10 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi lunedì 10 settembre incominciano i Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) prima giornata riservata alle qualificazioni di cerchio e palla per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo, l’altro lo prenderanno in mano domani nella seconda parte di questo primo atto di qualificazione che precede le Finali di Specialità della serata. L’Italia si ...