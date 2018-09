Luigi Di Maio contro gli editori | Dai giornali continuo discredito verso il

Myrta Merlino sfila la cravatta a Luigi Di Maio : "Passerò alla storia come la donna che lo ha spogliato" : Siparietto tra il vicepremier Luigi Di Maio e la conduttrice Myrta Merlino durante la prima puntata dell'"Aria che tira" su La7. Merlino infatti ha sfilato la cravatta a un imbarazzato Di Maio dicendo: "Passerò alla storia come la donna che ha spogliato Di Maio".

Perché quella di Luigi Di Maio su Matera non è un gaffe sulla geografia : Luigi Di Maio è al centro della polemica per la conversazione in cui chiede a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, cosa stia facendo per Matera. quella di Di Maio, in realtà, non sembra essere una gaffe geografica, ma una domanda sugli investimenti che la regione - confinante con la Basilicata - sta mettendo in campo in vista del 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura.Continua a leggere

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : Luigi Di Maio protagonista di una “nuova” Gaffe con il governatore della Puglia, Michele Emiliano? Un video pubblicato dalla pagina Facebook "Abolizione del suffragio universale", ma la fonte principale della notizia è la testata 'Lettera43', viene ripreso in queste ore da numerose testate giornalistiche per sottolineare l’ignoranza dell’attuale vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro. "Con Matera cosa state facendo?", chiede Di ...

Luigi Di Maio : "Stop domenicale a turno. Aperti il 25% dei negozi" : La proposta di legge che impone la chiusura nei giorni festivi di centri commerciali ed esercizi commerciali sta facendo discutere.E visto il putiferio che si è scatenato, Luigi Di Maio ha provato a chiarire alcuni punti su questa "proposta che è stata calendarizzata dall'opposizione". Ma come dovrebbe funzionare questa nuova normativa? "Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo ...

Chiusura domenicale - Luigi Di Maio : “Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : intervista a Luigi Di Maio : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: intervista a Luigi Di Maio pubblicato su ...

Luigi Di Maio - terrificante gaffe : non sa che Matera è in Basilicata - Michele Emiliano in imbarazzo : Ogni giorno una gaffe, sempre più strepitosa e incredibile. Si parla ovviamente di Luigi Di Maio , il vicepremier grillino, che questa volta cade in modo catastrofico sulla geografia. In visita a Bari ...

Luigi Di Maio : 'Entro l'anno negozi chiusi la domenica'. Un suicidio : 50mila lavoratori a rischio : Qualcuno fermi Luigi Di Maio, i grillini e il loro ultimo disastroso atto nel piano di 'decrescita felice'. L'annuncio il vicepremier lo ha dato da Bari: 'Entro l'anno approveremo la legge che impone ...

Cinque Stelle terrorizzati dai sondaggi - la paura di Luigi Di Maio : Un intervento di salvataggio Matteo Salvini l' ha portato a termine: abbassando i toni nei confronti dei pm che lo assediano, ieri ha consentito che il livello d' allarme nel bunker dei suoi alleati ...

Luigi Di Maio a Bari : “Entro l’anno stop alle aperture domenicali dei centri commerciali” : La promessa di Luigi Di Maio alla Fiera del Levante di Bari: "In materia di commercio, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l'orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. La liberalizzazione sta uccidendo le famiglie italiane".Continua a leggere

Commercio - Luigi Di Maio : "Entro il 2018 stop alle aperture domenicali" : ...sarà coraggiosa" "Se abbiamo detto ai cittadini che questa legge di Bilancio sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine è perché vogliamo fare qualcosa di coraggioso e quello che una forza politica ...

Lilli Gruber - la profezia da brividi su Luigi Di Maio : 'Nei prossimi tre mesi...' : I suoi sanno fare politica - aggiunge sibillina -. I 5 Stelle dopo tante parole sono giunti alla prova dei fatti: le difficoltà sono evidenti'. Dunque, la mezza profezia di Lilli: ' I prossimi tre ...