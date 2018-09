L’Orizzonte lontano | su Loft il secondo video-reportage di Alessandro Di Battista | “I

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) “Può sembrare strano mollare una carriera politica e scegliere di partire. In realtà, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”. Li avevamo lasciati a Nogales, Messico, sulla linea di frontiera più calda del mondo, alla fine della prima puntata de ‘L’Orizzonte’. Su i.it (in esclusiva per gli abbonati)Di, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea proseguono il loro viaggio dagli Usa al Sud America. Nella seconda puntata – oggi in esclusiva su i.it – tornano negli Usa (a Tucson in Arizona) e s’imbattono subito in uno strano negozio. Sugli scaffali trovano dvd e stumenti musicali, insieme a pistole, munizioni, fucili d’assalto e kalashnikov. “C’erano due clienti che provavano le armi – racconta Di– e pensavo fosse una rapina. Anche questo significa Stati Uniti”. Poi l’incontro con i ...