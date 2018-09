L' Onu manderà osservatori in Italia per le violenze e il razzismo sui migranti

agi

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Abbiamo intenzione di inviare personale inper valutare il riferito forte incremento di atti di violenza econtro, persone di origini africane e rom": lo ha affermato l'ex presidente cilena, Michelle Bachelet, a Ginevra nel suo discorso inaugurale come Alto Commissario dell'Onu per i Diritti Umani. Personale Onu sarà inviato anche in Austria, ha aggiunto, sottolineando che "dare priorità al ritorno deidall'Europa, senza assicurare che gli obblighi internazionali in materia di diritti umani siano assicurati, non può essere considerata una risposta di protezione".