L' Onu accusa l' Italia | ' In crescita violenza e razzismo Una missione per valutare

MACRON VS SALVINI : “DEMAGOGHI ACCUSANO L'EUROPA"/ Il Viminale : "Finiti i bOnus dei no - faremo da soli" : MACRON replica dopo incontro SALVINI-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra anti Governo: Ministro, «la Francia ha respinto 40mila migranti.."(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:25:00 GMT)

Onu - accusa choc a Facebook : "Complice di crimini di guerra" : Le Nazioni Unite minacciano di denunciare formalmente Facebook per 'crimini di guerra'. Il social network è stato infatti biasimato per 'blanda vigilanza' circa i post che propagandano l'odio razziale ...

L'Onu accusa : in Myanmar "genocidio" : 'Genocidio intenzionale', 'crimini contro l'umanità' e 'crimini di guerra'. Sono le accuse per le quali le Nazioni Unite hanno chiesto alla giustizia internazionale di perseguire il capo dell'esercito ...

Birmania - L’Onu accusa : “Incriminare i militari per il genocidio dei Rohingya. Aung San Suu Kyi non ha evitato le stragi” : Avviare un’indagine su altri vertici delle forze armate per “genocidio“, “crimini contro l’umanità” e “crimini di guerra” commessi contro i musulmani Rohingya. Così l’Onu punta il dito contro l’esercito birmano e si scaglia anche contro il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi: “La leader non ha utilizzato la sua posizione per contrastare gli avvenimenti”, si ...

Rohingya - Onu : "militari birmani siano incriminati per genocidio"/ Ultime notizie - accusato Min Aung Hlaing : Rohingya, Onu: "militari birmani siano incriminati per genocidio". Ultime notizie, accusato il capo dell'esercito Min Aung Hlaing e altri cinque ufficiali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Un rapporto dell’Onu accusa Kim : “Pyongyang non ha ancora fermato il programma nucleare” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. Lo studio è stato diffuso pochi giorni dopo le accuse dell’intelligence americana, secondo cui Pyongyang stareb...

Onu - agroalimentare italiano sotto accusa : «Olio e Grana come il fumo» : L’Onu sta lavorando per chiedere una tassa sui prodotti alimentari contenenti grassi, sale e zuccheri e l’inserimento di avvisi di pericolo sulle confezioni ...

Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : “Civili arsi vivi dai soldati del governo” : L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan "anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo".Continua a leggere